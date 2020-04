El concursante de Masterchef que ha revolucionado las redes más que la cocina

Ya nadie duda de que Masterchef es uno de los programas de cocina más conocidos del mundo. En España sólo hace falta ver la audiencia que tiene este programa para darse cuenta de su éxito. Se trata de uno de los formatos que más share acumula cada semana. Y se trata, además, de un buen balón de oxígeno para una televisión publica como TVE a la que la audiencia le da más de un disgusto.



La octava edición de este formato acababa de empezar. Por eso el público está actualmente viviendo la primera fase del programa y conociendo poco a poco a todos los aspirantes que quieren hacerse con el título de Masterchef España. Por el momento no se sabe mucho de cómo cocinan los diferentes aspirantes (no les ha dado demasiado tiempo en apenas tres programas de acercarse demasiado a los fogones), pero el público ya ha ido poco a poco eligiendo a sus favoritos. Y entre ellos hay uno que destaca no por su cocina pero sí por su gestualidad que no ha pasado en ningún caso desapercibida en redes sociales.



Se trata de Fidel un músico catalán que asegura que tiene muchas "ganas de aprender" pero que ha conquistado sobre todo las redes sociales. De hecho ya hay quién le ha bautizado como el concursante viral. Y es que muchas veces tan importante es caer bien como hacer cosas que llamen la atención y que permitan a los concursantes conseguir una fama que a buen seguro van a aprovechar después de que se emita el programa.





Cuando en el examen te preguntan el tema que decidiste no estudiar porque era improbable que cayera. #MasterChef pic.twitter.com/YfxfXmOKnQ — Fíjate tu (@fijatetu_erestu) April 13, 2020

Yo desde el balcón viendo a gente paseando por la calle sin perro #MasterChef pic.twitter.com/Oz4pLrgcZ6 — Isi_B?? (@soniiaa_bg) April 13, 2020

La de memes que nos va a regalar cuando coja los cuchillos con esa cara.

Maravilloso#MasterChef pic.twitter.com/Fk5LJMxSQf — Javier (@Javcas_) April 13, 2020

Masterchef cuenta en España con tres tipos de ediciones todas ellas con el mismo jurado. Además de la versión de "anónimos" que trata de buscar al mejor aspirante entre cientos de miles de candidatos (una versión que fue la primera en emitirse en España y que este año ya va por su octava temporada), en Televisión Española se emiten otros dos programas de este tipo:y que TVE emite además de en su primera cadena en su canal infantil, Clan.