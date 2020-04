El enigmático mensaje que le mandó Rocío Flores a su madre siete años después

Rocío Flores no ha podido evitar romperse públicamente en Supervivientes. Una vez más, la hija de Antonio David se ha emocionado hablando de su madre, Rocío Carrasco, pues su paso por Honduras le está haciendo darse cuenta de lo mucho que la echa de menos.

Así, después de recibir la sorpresa de la llamada de su novio. Lara Álvarez le recordaba que estaban a 29 de abril, una fecha marcada en el calendario de la familia Carrasco Jurado pues es el cumpleaños de Rociíto.

Muy emocionada, Ro recordaba que ese era el día del cumpleaños de su madre, y Lara le invitaba a mandarle un mensaje público. Tras siete años sin felicitar a su madre, Rocío Flores se lanzaba a decirle estas palabras en directo: "Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno* que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue".

Un mensaje que enterneció a Carlos Sobera y que provocó que le mandase unas palabras de ánimo a la concursante. "Creo que si nos ha visto, que seguro que sí, tu madre se habrá conmovido igual que nosotros. Creo que cuando vuelvas de Supervivientes tendrás una oportunidad de reencontrarte con la vida", le decía el presentador, a lo que la hija de Antonio David respondía