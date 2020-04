Siete películas españolas que están en Netflix y que deberías ver esta cuarentena

A buen seguro que en los últimos días has buceado a fondo en el catálogo de Netflix. Casi es lo único que se puede hacer actualmente. El confinamiento al que han obligado las autoridades sanitarias para tratar de luchar contra la pandemia del coronavirus ha elevado considerablemente el consumo de televisión y, en consecuencia, también el de plataformas de todo tipo. Pero ¿ya te has quedado sin ideas? A buen seguro que hay alguna película española que te perdiste en los últimos años. Por eso te vamos a recomendar diez para que tengas opciones suficientes en los próximos días. Todas ellas están de momento disponibles pero recuerda que el catálogo cambia constantemente.



Legado en los huesos

Segunda parte (aún queda la tercera) de la trilogía basada en las novelas policiacas de Dolores Redondo. Recomendable sobre todo si no te has leído los libros. Si lo has hecho quizá ya sepas cómo acaba.

Hogar

Si algo bueno tiene Netflix es que además de la producción externa también incorpora de vez en cuando series y películas de producción propia. En este caso la cinta protagonizada por Mario Casas y Javier Gutierrez es para no perdérsela. Cine del bueno y con acento español en una cinta con intriga, celos y asesinatos.

Durante la tormenta

Si te apetece echar una lágrima o ver al profesor de La Casa de Papel en una cinta que no sea de atracadores esta es tu película. Un film de 2018 que se logró colar entre lo más visto del año y que deberías repescar.

Contratiempo

Mario Casas protagoniza esta cinta de intriga que tiene la capacidad de tenerte durante casi dos horas pegado al sofá sin levantarte.

A quién te llevarías a una isla desierta

La primera película para Netflix de Jota Linares merece una mención en esta lista. Un film en el que el espectador no sabe si destacar lo bueno que es el argumento o lo bien que actúan los intérpretes.

Toc toc

Fue una de las comedias más taquilleras de los últimos años por eso si te la perdiste o si la quieres recordar puede que ahora la cuarentena te de una buena excusa.

El bar

La película de Álex de la Iglesia fue durante meses lo más visto de la plataforma de pago Netflix. Por algo será.