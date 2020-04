Preocupación por el futuro de una exconcursante de Supervivientes: "¿Ya no te llaman?"

El hecho de que Supervivientes sea uno de los programas más vistos de la televisión tiene varios efectos "secundarios" y uno de ellos es que todos los personajes que concursan en este formato de éxito acaban siendo más o menos conocidos para el público en general. De hecho el programa consigue "catapultar" de forma definitiva a la fama a personas que hasta la fecha eran más o menos conocidas por otros formatos como Mujeres, Hombres y Viceversa o, por ejemplo, Hermano Mayor.

Eso fue lo que pasó hace dos años con Dakota, una de las jóvenes más conflictivas del programa de Cuatro que trataba de reconducir a jóvenes problemáticos. Su caso fue tan famoso que Mediaset acabó ofreciendo a la chica que participara en Supervivientes. A pesar de que la joven había cambiado de vida era lógico pensar que su incontinencia verbal, entre otras "virtudes" la hacía apropiada para el concurso. Y no decepcionó en su paso por la isla generando polémicas y enfrentamientos que sirvieron para dar audiencia al programa. De hecho tras venir de Honduras la joven participó en varios programas como Viva la Vida hablando de su propia vida personal.

Pero ahora sus seguidores están preocupados. "¿Qué pasa que ya no te llaman?", le escribía uno en las redes sociales de Dakota hace unos días como contestación a uno de los post de la joven. Lo cierto es que hace tiempo que no se ve a la chica por televisión y hace bastante que no pisa un plató. Y sus mensajes en redes sociales dejan entrever algo que no gusta.

"Soy la misma de antes, sólo que al fin aprendí lo que valgo, lo que quiero y en especial lo que me merezco", llegó a decir Dakota hace sólo unos días en su cuenta de Instagram en donde está en permanente contacto con sus seguidores y en donde acumula cientos de miles de personas que cada día comentan, interactúan y se interesan por su estado de salud y por sus relaciones personales.

Lo cierto es que el programa Supervivientes de este año no está generando toda la polémica que generó el del año pasado y quizá por eso no se están obteniendo los resultados de audiencia a los que nos tenía acostumbrados este formato presentado por Jorge Javier Vázquez en las noches tanto de Telecinco como de Cuatro, en donde se emite algún que otro debate del programa.