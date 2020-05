El detalle de tu cuenta de Netflix en el que deberías fijarte para evitar disgustos en el futuro

Una de las utilidades más utilizadas (valga la redundancia) de Netfix en España esa es, sin duda, la de compartir cuentas. Paga uno y disfrutan cuatro (hay que reconocer que a veces sólo paga uno y a los amigos se les olvida que la cuenta es compartida). Pero esa ventaja, que también tienen otras plataformas de streaming en las que puedes disfrutar de películas y series a la carta y siempre que quieras, también tiene su parte negativa.

A buen seguro que si has tenido una ruptura sentimental o te has peleado con algún amigo te has preguntado si sigue accediendo a su perfil de Netflix o si alguien, una tercera persona de la que no tienes conocimiento, te ha pirateado la cuenta. Y es que a lo largo de los últimos años Netlfix ha ido mejorando sustancialmente sus sistemas de seguridad pero no debemos olvidar que como todo sistema online tiene sus fallos.

Comprobar si ha pasado algo de esto y si debes cambiar la contraseña (de la que seguro ya casi ni te acuerdas) para poder operar con más seguridad es más que sencillo. Basta con que accedas a tu cuenta de Netflix desde cualquier navegador web. Eso sí, tiene que ser siempre desde una web no desde la aplicación para ninguno de los dispositivos ya que desde ese tipo de aplicaciones nunca te va a dejar acceder a los detalles de tu cuenta.

Pues bien, una vez que estés dentro debes meterte en "mi cuenta" y verás una zona en la que se habla de los accesos que has tenido en los últimos días y semanas. Ahí es donde vas a poder ver quién se ha conectado y en que momentos lo ha hecho.

En todo caso en cuanto veas algo que te llama la atención lo primero que deberías hacer es cambiar la contraseña para ver si esos accesos indebidos o de los que al menos tú no tienes conocimiento se repiten. Si es así entonces vas a tener que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente de este servicio de vídeo. Son ellos los que te podrán solucionar lo que te sucede.