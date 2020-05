El mensaje de una española que marcó a Can Yaman: "Gracias por darle luz a mi vida"

Algunas veces los actores son algo más que profesionales que interpretan un papel determinado ante un público. Traspasan la pantalla y acaban, para bien o para mal, cambiando la vida de quienes están al otro lado. En este sentido uno de los galanes de novela que se ha hecho más famosos a lo largo de los últimos años ha sido, sin duda, Can Yaman. El actor turco llegó a España gracias al canal Divinity, en donde se emitió la serie Erkenci Kus. La ficción arrasó en nuestro país. No en vano se colocó en varias ocasiones como lo más visto del día en los canales de Televisión Digital Terrestre. Y todo a pesar de que en todo caso se podía ver en las diferentes páginas web en las que se ofrecen contenidos de este tipo "piratas".



Yaman se dio cuenta de lo que había significado su fama cuando llegó a España. Se formaron tantas colas que hasta tuvo que intervenir la Policía. Varios agentes trabajaron para garantizar su seguridad en nuestro país. Pero sin duda lo que más le marcó fue pasar por el programa Volverte a Ver, en donde gracias al presentador Carlos Sobera le dio una sorpresa a una de sus seguidoras más fiel.



Una seguidora a la que ahora ha vuelto a ver. En esta ocasión de forma virtual a través de Twitter. "No se si te acodarás de mi. Veo que sigues tan guapo y trabajando para tus nuevos proyectos en plena cuarentena además orgullosa por estar estudiando español gracias por dar luz a mi vida, cuando no tenía sentido y momento mágico cuando te conocí", le escribió la mujer, Jesus. "Me preguntaba cómo estabas, me alegro de saber de ti", respondió Yaman.



"Que emoción tengo, lo mismo lloro. Nunca creí que me iba a contestar mi hombre guapo, estaré adorándote hasta el final de mis días. Gracias", le contestó Jesusa en cuando vio que el actor turco había contestado a su mensaje.



Un gesto que le encantó y que le sirvió para alegrarle la tarde sin duda. Y es que lo que destacan las fans de Yaman en España es la cercanía de este actor de origen turco que a buen seguro va a seguir dando mucho de que hablar en sus próximas series. La fama es merecida.