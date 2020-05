Desvelan la razón por la que Marta López teme acabar en los tribunales por su relación con Alfonso Merlos

El programa Viva la Vida ha desvelado hoy en el comienzo de este espacio de Telecinco que Marta López podría tener miedo de que no acabara del todo bien su relación con Alfonso Merlos. ¿La razón? "Tiene miedo a que le caiga una demanda", aseguraba una colaboradora del programa de televisión. No en vano parte de lo que López ha dicho sobre Merlos podría ser delictivo sobre todo por intromisión al honor.

Pero ¿qué ha dicho Marta López? Pues realmente ha sido muy educada en sus palabras sobre Merlos tanto en Viva la Vida (el primer programa en el que se sentó) como en el Sábado Deluxe y otros formatos como Ya Es Mediodía en donde también colaboró. Pero también se le ha escapado alguna "perla" que se ha podido seguir al otro lado de la pantalla.

Una de ellas cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por el sexo. "Por aquel entonces me dijiste que bah, y me dejaste intrigado", preguntaba el periodista. "Pues eso, no era mucho", confesaba ella. Hubo quién incluso aseguró que Marta López solo era una tapadera para que Merlos mantuviera otras relaciones.



El zasca de Alba Carrillo

Si algo tiene Alba Carrillo es el humor. Graciosa, irónica e incluso doliente, en algunos casos, la exmujer de Feliciano López tiene un humor ácido incluso para las situaciones más dolorosas que ha vivido.

Alba Carrillo, se erige como Presidenta Honorífica de la Sala de los Ciervos y Directora Arquitectónica de la misma e invita a la colaboradora televisiva, Marta López, para unirse al club: "Bienvenida Marta, tranquila luego eso se va limando y mira que bien estoy".

Desde su casa, de lo más irónica comentaba en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía' recordando el año en el que se casó con Feliciano López y en el que supuestamente el tenista le habría sido infiel: "Hice todo el proyecto arquitectónico allá por el 2015".