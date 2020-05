Alexia Rivas y Alfonso Merlos, los candidatos de la Isla de las Tentaciones Vip

Si hay un programa que a lo largo de los últimos meses ha conseguido sorprender a la audiencia ese ha sido sin duda la Isla de las Tentaciones. El formato de Telecinco (que se emitía también en Cuatro) logró unas espectaculares cuotas de pantalla a pesar de que lo tenía todo en contra. Los condicionantes no eran nada buenos. El formato presentado por Mónica Naranjo empezó a emitirse cuatro meses después de haberse grabado perdiendo así la "magia del directo". Además lo hizo después de que Mediaset España se viera obligada a rectificar en su estrategia de reality shows: la supuesta violación que tuvo lugar en Gran Hermano. Pero, a pesar de todo, el formato de parejas (tan parecido a Confianza Ciega), logró batir todos los récords.



Y si hay algo que sabe hacer bien Telecinco (y en general Mediaset) es convertir sus concursos en formatos de explotación de famosos. Ya lo hizo con Gran Hermano o con Supervivientes que empezó también siendo de anónimos. Por eso muchos se plantean que el siguiente paso para la explotación de la Isla de las Tentaciones (que está claro que vuelve el año que viene), vaya a ser de famosos. Aunque bueno, en realidad ya lo era porque en su primera edición participaban jóvenes como Álex Bueno que ya habían participado en Mujeres y Hombres y Viceversa.



Pero si hay famosos que están en la boca de todos esos son, sin duda, Alfonso Merlos y Alexia Rivas. El caso de cuernos que ha revolucionado Mediaset y del que todo el mundo habla podría prolongarse. Todo parece indicar que Mediaset no va a dejar pasar, ni mucho menos, el culebrón del que más se habla en España. Y por eso una buena manera de prolongarlo sería meter a los dos protagonistas de esta relación en la Isla de las Tentaciones.



Eso sí, para eso queda mucho. A pesar de que Rivas ha llegado incluso a demandar a Mediaset pocos dudan de que la joven va a seguir aprovechando su fama.



Todo será esperar a ver que pasa en un futuro. Lo que parece claro es que Telecinco no va a dejar de explotar la gallina de los huevos de oro que ha conseguido destapar en medio de todo el drama del confinamiento. Un drama que incluso ha dejado que pasara a un segundo plano Supervivientes, el concurso de famosos del que más se habla en la televisión.