Jorge Javier Vázquez confiesa su conversación más difícil con su madre: "Me llamó asqueroso"

Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame, confesó hoy una conversación íntima que mantuvo ayer con su madre. Todo empezó cuando el director del programa le preguntó como estaba la mujer, que actualmente reside en Badalona (localidad natal del presentador) y que mantiene una estupenda relación con Jorge Javier.

"Está perfecta, me llamó ayer y me pidió que le dijera el nombre pero le dije que no podía. Es todo mucha responsabilidad porque imagínate que de pronto se empieza a saber por Badalona lo que vamos a dar en Sálvame y entonces todos miran a mi madre", confesó el presentador. Lo que realmente sucedía es que el programa que presenta Vázquez iba a dar el nombre de una persona que supuestamente estaba implicada en el culebrón que une a Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas. Y su madre quería un adelanto que finalmente no consiguió.

"Me llamó asqueroso", relató Vazquez para continuar hablando de su influencia política. Y es que después de que la pasada semana este presentador de Telecinco sorprendiera a propios y extraños haciendo un duro alegato en contra de las tesis de Vox (llegó a decir que su programa era para "rojos y maricones" y que el que no le gustase que no lo viese), hoy mismo le nombraron en el Congreso de los Diputados en donde se estaba hablando del futuro del estado de alarma y su aprobación.

"Hoy en el congreso se ha hablado de mi. Y yo soy una persona muy modesta. Siempre lo he sido, pero es muy duro cargar con el peso de ser el líder de la izquierda. De verdad que si os lo ofrecen tenéis que decir que no, porque es super duro", afirmó Vázquez poco antes de dar paso al resumen de contenidos del programa de esta tarde en el que los reporteros tenían previsto, entre otras cosas, hablar del culebrón de Merlos o confesar las últimas estafas de José Antonio Avilés, el concursante más polémico de cuántos pasaron a lo largo de los últimos meses por Supervivientes.

De hecho Sálvame ha dedicado sus últimos Deluxe (la edición más importante del programa que se emite los sábados), a hablar de Marta López y de todo el culebrón de Merlos que ha servido para poder dar algo de contenido a sus noches sobre todo teniendo en cuenta que a lo largo de las últimas semanas no se hablaba de otra cosa.