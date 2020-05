El detalle más comentado de la vestimenta de un participante de First Dates: "No nos lo merecemos"

Ya casi nadie duda que First Dates se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión en España. De hecho el formato presentado por Carlos Sobera ha logrado algo que hasta la fecha parecía difícil: consolidar la franja horaria que se sitúa antes del prime time de Cuatro, una franja que estaba siendo maltratada y en la que la segunda cadena de Mediaset no acababa de encontrar ningún programa que funcionara. First Dates ha triunfado tanto (no sólo en España también en otros países de la Unión Europea) que incluso se han celebrado programas especiales que hacen que los espectadores dediquen noches enteras a ver parejas que se quieren conocer.



Uno de los puntos fuertes de First Dates siempre han sido las redes sociales. En este sentido es lógico que los espectadores quieran comentar lo que ven en la pequeña pantalla. Ya casi nadie se escapa a la tentación de utilizar el hagstag del programa para hablar de los personajes que aparecen en pantalla con actitudes no del todo cívicas en algunas ocasiones.



El último comensal en el que se fijaron los espectadores (hay que tener en cuenta que estos días la pandemia impide ver programas nuevos y todos son repetidos o grabados al menos hace ya tiempo), fue un mecánico de Barbate del que sobre todo se criticó la vestimenta. "Una camiseta negra para ir a la tele. No nos lo merecemos", relataba una usuaria de Twitter en un mensaje más que aplaudido en redes sociales. Y es que no son pocas las veces en las que los usuarios de redes sociales critican el poco cuidado que ponen muchos en su vestimenta al acudir a programas de televisión. Algo importante si se tiene en cuenta que en este tipo de formatos hay cientos de miles de personas al otro lado.









Esas camisetas.. por favor.. es lo mejor que tenía para salir en la tele??? Por dios! Una puta camiseta blanca!!!! Con eso nos vale. No nos merecemos esto! #encasaconFirstdates #FirstDates16A pic.twitter.com/KLlI4YexQp



— Neftis (@trasto2411) April 16, 2020

El éxito del programa ha llegado a tal punto que incluso ha habido quién ha intentado saber si lo que pasa en este formato es real. Ha habidoEn todos los casos la respuesta ha sido positiva: no había guión.