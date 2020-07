Chicote desvela a sus seguidores su receta más secreta: "Ya era hora"

"Ya era hora". Por fin Alberto Chicote ha compartido con sus seguidores una de las recetas más esperadas, las croquetas. Además, el popular chef lo ha hecho con todo lujo de detalles, para que todo el mundo pueda disfrutar de este manjar del mismo modo que Chicote lo haría en su casa.



La receta, tal y como se puede leer en su cuenta de Instagram, es la siguiente: "Primero pongo un litro de leche y 200 gramos de nata en un cazo con tapa junto con un par de huesos de jamón. Dejo que cueza tapado durante 20 minutos. Picamos también, bien fino, 150 gramos de jamón (cuanto mejor jamón, mejor).





y 40 gramos de aceite de oliva virgen extra, junto con una cebolla de unos 200 gramos bien, bien picada. Dejamos que se haga a fuego suave durante unos 10 minutos. Ponemos 90 gramos de harina y dejamos que se haga todo junto, moviendo para que no se tueste de más durante unos cinco minutos.. No añadimos más hasta que la leche que hayamos añadido no se haya ligado bien. Cuando hayamos puesto toda la leche y esté hirviendo muy suave durante 10 minutos.Sazonamos ahora y ponemos también algo de pimienta molida y nuez moscada, a vuestro gusto.

Enfriamos para que la masa se endurezca y podamos bolearlas. Por último freímos a 170-180 grados para que se queden bien crujientes y bien calientes por dentro.La receta ha sido un auténtico éxito entre sus seguidores. Acumular más de 20.000 "me gusta".. "Ya era hora", han afirmado algunos, en clara alusión a que conocer esta receta de la mano de chicote era uno de los grandes objetivos de sus legión de fans.