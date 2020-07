Alberto Chicote estalla tras ser víctima de unos delincuentes: "Son unos malnacidos"

No es nada nuevo que las empresas que cometen estafas cibernéticas se dediquen a utilizar el nombre de los famosos para llevar a cabo sus propósitos. En este caso ha sido Alberto Chicote el que ha "caído" en las redes de una de estas estafas. Una empresa ha usado el nombre del conocido chef para vender productos fraudulentos. Y la estafa no es nueva. Lleva tiempo dando vueltas por redes sociales. Se lo advertía hace solo unos días un seguidor a Alberto Chicote.



"Alberto: este tipo de bulos siguen circulando por Facebook pero es que ahora empiezo a ver cuentas suplantadas que te venden las bondades de un producto inexistente", relató el seguidor del Chicote al cocinero. La respuesta del chef no se hizo esperar. "Está denunciado ante la Policía Nacional desde hace tiempo. Pero por lo visto no hay manera de enganchar a estos malnacidos", sentenció el cocinero.













@albertochicote Alberto; este tipo de bulos siguen circulando por Facebook, pero es que ahora empiezo a ver cuentas hackeadas (o suplantadas) que te venden las bondades de un producto inexistente. pic.twitter.com/u2RQBHuu8g



— Bonoman (@Bonoman85) May 29, 2020





. Desde hace más de una década el programa que presenta en La Sexta, Pesadilla en la Cocina, le ha granjeado una popularidad que ha traspasado la pequeña pantalla. Y es que la gran cantidad de personas que empezaron hace meses a seguir este show importado de América (que registra buenos datos de audiencia incluso en sus enésimas repeticiones en lo canales de la Televisión Digital Terrestre de Atresmedia) , han hecho que a Chicote le lluevan las ofertas en varios ámbitos.En lo que se refiere a la televisión el famoso cocinero presentó, además de Pesadilla en la Cocina, otros programas de talento culinario como Top Chef, en donde ejercía la batuta junto a otros grandes cocineros. También se le dio la oportunidad de presentar las campanadas.Chicote y ella lograron este año ser la segunda opción sólo por detrás de las clásicas campanadas de Televisión Española.Pero sin duda lo que le ha dado energía y fuerzas para continuar a Chicote han sido los fogones. "Por mis venas corre aceite de oliva virgen extra", confesaba el propio Chef en su "bio" de Twitter. Por eso desde hace meses se confesó más que encantado del ritmo que estaban teniendo de ventas y reservas en sus restaurantes de Madrid.El propio Chicote lo explicaba en sus redes sociales. "Esperando que la situación que vivimos todos por el Covid es normalice lo antes posible, Yakitoro cierra sus puertas temporalmente. Esperamos contar con todos vosotros, clientes y empleados cuando la situación vuelva a la normalidad", confesaba el chef aclarando que había tomado (ya el 13 de marzo) la misma decisión en el que tiene en la puerta del Sol y ejemplifcando con su fama lo mal que lo están pasando en muchos negocios.