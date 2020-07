La imagen más arriesgada de Can Yaman pone en alerta a sus fans: "Por favor, ten cuidado"

"Ten cuidado". La última imagen de Can Yaman ha puesto en alerta a sus fans. Y es que en el galán turco ha publicado en sus redes sociales una fotografía en moto. Todo apunta a que se trata de una imagen de su última serie; si bien, son muchos los seguidores que han advertido un problema en la instantánea: Can Yaman no lleva casco y conduce con una sola mano. Por eso, le piden que tenga cuidado.



La imagen, subida hoy a sus redes sociales, ya es todo un éxito. Ha cosechado más de 300.000 "me gusta" en una hora. En ella se puede ver a Can Yaman en una vespa color azul cielo. Junto a él, la actriz Ozge Cangurel, con la que comparte cartel en su última serie, Bay Yanlis. Los dos van sin casco. Ella lleva las manos abiertas y él conduce con una sola mano.









Tal y como refleja en la publicación, la imagen, una localidad turista ubicada en el noroeste del país otomano, bañada por las cristalinas aguas del Mediterráneo. Se trata de una imagen publicitaria para promocionar el tercer capítulo de Bay Yanlis, la última serie de Can Yaman, producida por Fox Turquía. La producción, con una calidad técnica que nadad tiene que envidiar a supreproducciones estadounidenses o europeas, está siendo un rotundo éxito de audiencia. En Turquía está sumando cuotas de pantalla por encima del 20 por ciento. También ha dejado muy buenos datos de audiencia en otros países de Europa, como Italia, donde todo lo que toca Can Yaman se convierte en oro. Además de "me gusta",son para felicitar a los actores por el éxito que está teniendo la serie. Muchos piropean al galán turco, y los hay que les piden más precaución y que se cuiden por circular en moto sin casco. Pese a ello, todo a punta a que no hubo riesgos en la toma de esa imagen, pues parece que fue hecha durante el rodaje de Bay Yanli s, por lo que a buen seguro el equipo de producción de la ficción tomó las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de sus dos grandes estrellas.La popularidad de Can Yaman ha traspasado la frontera turca. En España sus seguidores se cuentan por miles. Muchos confían en que Bay Yanlis llegue a emitirse en España. De momento no hay ningún canal que haya comprado los derechos de la producción; si bien, no se descarta que alguno pueda dar ese paso en breves.