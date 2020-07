Este es el canal de televisión en el podrás ver la serie de Can Yaman este verano

Can Yaman volverá a las televisiones españolas. El canal de televisión Divinity repondrá este verano "Erkenci kus", la serie que catapultó a Can Yaman al estrellato mundial. Se pasará de lunes a viernes a las 17.00 horas.

La serie "Erkenci kus" fue todo un "boom" de audiencia. Tanto en su país, Turquía, como en el resto del mundo, especialmente en los países mediterráneos. En España fue emitida por Divinity, que ahora repetirá fórmula.

Para lo que aún no hay fechas ni plataforma confirmada es para la emisión de "Bay yanlis", la última serie protagonizada por el galán turco, producida por Fox Turquía, y que está siendo emitida ahora mismo en el país otomano. La producción, de alto presupuesto, está siendo un verdadero éxito.

Además de en Turquía, la producción está siendo un auténtico éxito y está reventando las audiencias en otros países como Italia. Está previsto que "Bay yanlis" dé el salto a España; si bien, aún no se sabe cuándo ni en qué canal.

Lo que sí parece claro es que quien logre llevarse el gato al agua y hacerse con la nueva serie del galán turco tendrá el éxito asegurado. Más allá de las buenas audiencias cosechadas hasta ahora por Europa, no hace falta más que ver el éxito que tuvo la visita de Can Yaman a España a finales del año pasado para darse cuenta de que reventará las audiencias.

Y es que Mediaset apostó a finales de 2019 por traer a España a Can Yaman para hacerle varias entrevistas. El actor turco estuvo visitando diferentes platós del grupo mediático. En todos ellos cosechó grandes cifras de audiencia.

No solo eso. En plena calle el éxito también fue notable. La expectación generada por el actor fue tal que necesitó ser escoltado por la Policía para poder librarse de las aglomeraciones de fans, que se arremolinaban a las puertas de los estudios para tratar de ver al popular actor.

Pese a la presencia policial, Can Yaman se mostró muy atento con sus seguidoras. Tanto en plena calle como en los diferentes platós por los que estuvo de visita.

Además, también tuvo el detalle de dedicar unas palabras en español a su público. Y es que además de ser un gran actor, Can Yaman es también un as de los idiomas. Además de turco, maneja con fluidez el inglés, el alemán y el italiano. También chapurrea un poco el castellano y entre sus planes, tal y como ha afirmado recientemente en sus redes sociales, está el seguir incorporando lenguas a su conocimiento. El portugués parece que será el próximo.