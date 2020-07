La extraña reaparición de una exganadora de Gran Hermano Vip: "se necesita mucha fuerza"

A pesar de que pocos se acuerdan de los ganadores de Gran Hermano Vip este programa de Telecinco lleva años emitiéndose. En la segunda edición, concretamente, se llevó el triunfo Ivonne Armant, modelo y actriz y nieta de Plácido Domingo. Armant repareció hace días para compartir una reflexión con sus seguidores.



Definitivamente el mundo es para los fuertes!! Se necesita mucha fuerza interior para sobrellevar esta nueva vida... En donde aferrarse a lo bonito, lo mágico, lo bueno es cosa de valientes!! Pero ahí estamos mis guerreros! Cambiando y transformando, abriendo la mente a su máximo potencial para que no duela demasiado la confusión. En los pequeños detalles de la vida se encuentra la Magia!!!!", confesó.



2Momentos de honestidad, integridad, verdad, transparencia... A por todo lo que sume, lo que te haga feliz sin dañar a nadie. Antes de hacer algo piens en el eco del Universo! Porque todo lo que grites lo vas a escuchar amplificado en tu propio oído...", concluyo.





La última edición

que promete hacernos bailar durante estos meses vacacionales. Además, aprovechando su entrevista con Joaquín Prat y el resto de colaboradores , el italiano ha criticado duramente a Adara Molinero. La pareja, que empezó el confinamiento totalmente enamorados y estrenando convivencia, ha pasado del amor al odio en tan sólo cuatro meses. Y es que la ganadora de "Gran Hermano Vip" y su ex novio se enfrentaron recientemente en el plató de "Sábado Deluxe" y se dijeron todo tipo de lindezas que mejor no repetir.Un Gianmarco todavía dolido ha asegurado que "seguro que no" volvería a tener una relación con Adara y sigue sosteniendo que a la madrileña siempre le gustó Rodri Fuertes,con quien recientemente ha confirmado que mantiene una incipiente relación.asegura el italiano, que sin embargo cree que su ex no le fue infiel con el influencer, ya que "esperó a que me fuese para liarse con él"Tajante, Gianmarco ha asegurado que se siente "utilizado cien por cien por Adara", a la que acusa de "no saber estar sola". "Siempre necesita a alguien para no estar sola y casualmente siempre habla fatal de todos los hombres con los que ha estado" , cree el italiano. "Debería aprender que la culpa no es siempre de los hombres. Ella intenta atacar con la virilidad para afectar a los hombres. A mí directamente no me afectó pero me sentó fatal", confiesa.Todavía dolido con Hugo Sierra, que le llamó "cerdo" durante el reality en el que la madre de su hijo Martín le fue infiel con él, Gianmarco afirma que "yo no le falté el respeto a Hugo como él y su hermano Bruno sí hicieron conmigo".