Can Yaman inicia una nueva profesión y sorprende a sus seguidoras: "Seguro que vas a triunfar"

Es por todos sabidos que la crisis sanitaria del coronavirus está afectando a todos los rincones del mundo. Turquía es uno más. Por eso, el popular actor Can Yaman toma todas las medidas necesarias para evitar contagios y así lo ha demostrado en su última publicación en redes sociales.



El galán turco ha colgado una imagen en la que se le puede ver en un acto promocional junto a un empresario del sector textil. Lo que en otros tiempos seguramente hubiese acabado en un apretón de manos o un abrazo, Can Yaman lo resolvió con un choque de codos, tal y como establecen los cánones de la "nueva normalidad".



La responsabilidad de Can Yaman ha sido más que aplaudida por sus fans. "Estamos muy orgullosos de ti", le han asegurado en su muro de Instagram y Twitter. Además, también le han felicitado por su nueva colaboración como modelo. "Seguro que vas a triunfar en esto. Estamos contigo", le han animado.





Lo cierto es que todo lo que toca Can Yaman en los últimos tiempos se convierte en oro. Lo último ha sido su nueva serie, Bay Yanlis, una comedia romántica producida por Fox Turquía que está reventando los niveles de audienci a.Uno de los países a los que ha dado el salto la nueva ficción protagonizada porPor el momento no hay novedades en este sentido. No consta que ninguna empresa esté negociando con Fox Turquía los derechos de emisión para pasarlo en el país.Precisamente, ésta fue la serie que catapultó a Can Yaman al estrellato. Su éxito fue rotundo en toda Europa, especialmente en los países mediterráneos. España fue uno más.. Durante varios días el actor participó en varios programas del grupo mediático, con notable éxito.Y no sólo de audiencia., ya que las aglomeraciones de seguidores impedían que el actor pudiese transitar.