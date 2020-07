Lluvia de críticas a Toñi Moreno por lo que hizo nada más volver al plató de Viva la Vida

Hoy era el día para sus seguidores. Pero no fue del todo bien. Al menos no desde el principio. La presentadora que se había hecho en su momento cargo del programa del fin de semana Viva la Vida hasta que la cadena decidió "adjudicarlo" a Emma García, volvía hoy a la que durante meses había sido su casa y lo hacía con el objetivo de que la presentadora habitual de este espacio se fuera de vacaciones. Pero tuvo un gesto poco afortunado.



Sus ganas y su énfasis le jugaron una mala pasada cuando se cruzó por el pasillo en directo con el director de Viva la Vida. Moreno le besó en la cara contraviniendo así todas las normas establecidas por Sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.





Lo cierto es que todos los programas de televisión están tratando de dar ejemplo cumpliendo al máximo los protocolos con el uso de mascarillas en le caso de los reporteros que están fuera de los platós y respetando dentro de los mismos. Algo que, al parecer, tampoco se respetó mucho estos días en otros formatos de Telecinco que también se emiten en directo como Sálvame, que también fueron objeto de las críticas de los espectadores.Moreno se encuentra en estos momentos en espera de un futuro profesional después de que Mediaset también decidiera no renovar su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa . A pesar de que en lo personal con su reciente maternidad Toñi Moreno parece estar viviendo uno de sus mejores momentos no es lo mismo en lo que al ámbito laboral se refiere.