María Patiño revela años después y por sorpresa lo que le dijo Terelu cuando abandonó Sálvame

Trabajar en un programa como Sálvame no es nada fácil si lo que se quiere es evitar los conflictos. Está claro que si algo ha triunfado en el formato de la Fábrica de la Tele que lleva años emitiéndose en las tardes de Telecinco es el hecho de que dentro del mismo programa trabajen todos los que se hacen a si mismos protagonistas de la noticia. Y las últimas protagonistas de un enfrentamiento han sido dos de las más queridas por el público: María Patiño y Terelu Campos.

La hija de María Teresa Campos acabó incluso abandonando el plató. "No fue un momento tenso el que viví con María Patiño", rechazó esta misma tarde Terelu durante una entrevista en Viva la Vida haciendo hincapié en que hace tiempo que conoce a Patiño y que han solucionado sus problemas. "Siempre que habla o publica algo erróneo de mi familia pego un toque y ya, todo solucionado", relató Terelu reconociendo, no obstante, que "me enfadé con Belén Esteban porque creo que no fue justa con lo que me dijo. Desde luego que no saber perder no es uno de mis defectos", argumentó.

Lo cierto es que la bronca fue tal que hasta Socialité, el programa de los sábados y domingos por la mañana en Telecinco, trató de ganar audiencia a su costa. María Patiño llegó incluso a confesar lo que le había dicho Terelu en su día cuando abandonó Sálvame (para luego acabar volviendo). Algo que, según dijo la misma presentadora, no había revelado hasta ahora.

"Me dijo que había colmado el vaso y que había cosas que ya no iba a aguantar, fue así de tajante", confesó Patiño esta misma mañana durante un momento de la emisión de su programa.

La última cena fue un concurso que se emitió durante varias semanas en el plató de Sálvame y que trataba de enfrentara los colaboradores en los fogones. Se trataba de que cada uno de ellos elaborara un menú y luego se eligiera a los ganadores, que en este caso fueron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Parecía, en todo caso, una excusa de la Fábrica de la Tele para aprovechar la ausencia en la parrilla de Tu Cara Me Suena y estirar un día más el formato de más éxito de Telecinco después de que hace años la principal cadena de Atresmedia obligara a Mediaset a trasladar a los sábados su programa estrella de entrevistas: el Deluxe.