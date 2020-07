La audiencia estalla contra Sálvame: "Es una barbaridad eso que habéis hecho"

La entrevista de Mila Ximenez dio para mucho ayer sábado en el Deluxe pero lo que muchos comentaron luego fue la foto que se tomaron todos los participantes del programa. Muchos criticaban que no se mantuvieran las distancias de seguridad. "Es una barbaridad eso que habéis hecho", sentenciaron.





Los momentos previos

La entrevista de Mila Ximénez ayer en el Deluxe está cargada de titulares.Si hay dos palabras que definen a la colaboradora, esas son valentía y coraje, porque lo que hizo la periodista ayer mirando a cámara no tiene nombre. "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez y es que la peor de todas las declaraciones vino cuando confesó que:Confía plenamente en los médicos ya que éstos:". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está: "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien".La colaboradora ha terminado su entrevista con una reflexión que nos ha dejado a todos impactados, sobre todo por la dureza de esta:La vuelta de Mila Ximénez al Deluxe nos dejó sorprendidos porque no esperábamos que la colaboradora regresara tan pronto a la que ha sido su casa durante todos estos años. Una expectación máxima por saber lo que contaría, todo el mundo pendiente de sus últimos pasos y cómo no, ya en pantalla, ninguno de los espectadores se pudo despegar de ella. Han sido unas semanas muy difíciles para la colaboradora, quien ha tenido que enfrentarse por primera vez a la palabra cáncer en su vida y que sin duda, ha tenido momentos de debilidad. Pero, ¿cómo entró Mila Ximénez en las instalaciones de Mediaset? La periodista entraba a los pasillos de Telecinco con su mascarilla y muy feliz por el reencuentro con todos sus compañeros a los que ha echado mucho de menos y a los que agradece públicamente el apoyo que le están dando.Sin duda, se trata de uno de los peores momentos en la vida de la colaboradora, pero lo ha dicho una y mil veces, va a luchar y va a salir de esta porque ha pasado baches similares en su vida. Con fuerza y coraje entraba al plató donde tantas veces la hemos visto reír, llorar... Mila tiene todo el apoyo de la gente que la quiere y toda la fuerza del mundo para vencer al cáncer.