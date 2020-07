La audiencia, contra la vuelta de Hormigas Blancas: "es una vergüenza"

El programa Hormigas Blancas no ha empezado con buen pie. Y eso se pudo ver ya hoy horas antes incluso de que empezara a emitirse. El hecho de que la dirección del programa eligiera justo hoy con un personaje como Ana Obregón, que tuvo que afrontar hace sólo unos días la muerte de su hijo Aless Lequio víctima de un cáncer, no ha sentado nada bien.

"No tenéis otro invitado del que hablar sino de esta señora que recientemente ha perdido lo más grande de su vida y todo para beneficiar vuestros bosillos de la cadena", critiaba un espectador arremetiendo directamente contra Carlota Corredera, la presentadora del formato que también sustituye a Jorge Javier Vázquez al frente de Sálvame cuando el presentador se coge unos días libres.

Pero esa no era la única crítica. "Que poca vergüenza empezar con Ana Obregón sabiendo que está aún reciente lo de su hijo", apuntaba otra seguidora de este tipo de programas en Twitter. "Con todo el respeto del mundo, no es el momento adecuado para sacar un documental de la vida de Ana Obregón según las circunstancias que está viviendo. Con esto seguís demostrando que sois unos buitres en busca de la audiencia a pesar de los sentimientos de una madre que ha perdido un hijo", remataba otro. Lo cierto es que ahora será la cadena la que tenga que aclarar si el programa estaba previsto de antemano y si por alguna razón no pudo cambiarse el personaje del que se hablaba en este formato. Puede que haya una explicación.

No es la primera vez que este formato, en el que se habla del pasado de los famosos, se emite en Telecinco. De hecho Mediaset ya había probado suerte con un formato similar hace años incluso con el mismo nombre. La cadena pretende ahora en verano cumplir un doble objetivo: por una parte que la exitosa productora La Fábrica de la Tele "rellene" una noche más a la semana después de que haya concluido el concurso de La Última Cena, y por la otra tener nuevos temas de los que hablar a lo largo de toda la semana en las más de cinco horas de emisión de Sálvame que todos los días exigen la presencia de nuevos temas o colaboradores en la parrilla.