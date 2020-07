El restaurante de éxito reflotado por Alberto Chicote: "Todo delicioso y muy innovador"

El paso del equipo de Pesadilla en la Cocina, capitaneado por el chef Alberto Chicote, no siempre acaba en fracaso. El cocinero madrileño puede sacar pecho de que tras su paso por La Tarantella, un restaurante italiano de Barcelona, el establecimiento ha logrado remontar el vuelo. Actualmente acumula decenas de buenas críticas en la red social Trip Advisor, en la que destacan, además de la gastronomía, la atención del personal.

"Restaurante de tradición italiana muy agradable y en el corazón del barrio de Gràcia. Llevo muchos años visitándolo y siempre sales satisfecho por la cocina y el trato recibido", aplaude el usuario Juan Cerbatana. No es el único. "Las pizzas deliciosas y bien cargadas de ingredientes", celebra otro cliente satisfecho, entre los que también destacan que "la originalidad marca tendencia, como la pizza de patata o la flambeada... Un lujazo a precio superasequible".

Si bien, nunca llueve a gusto de todos. Entre los usuarios también hay críticas. "Absolutamente prescindible. Baja calidad, precios elevados. Ruidoso y mal atendido. No se puede reservar mesa a la hora que a uno le vaya bien sino que son ellos los que te marcan un absurdo horario que se deben haber inventado para no tener que trabajar mucho", censura el usuario Carles M. "Nunca mas volvería, somos italianos y aquella no es una pizza, tienen un nombre italiano pero no saben que es la comida italiana, ha sido la peor pizza comida en mi vida", critica en la misma línea la usuaria Eleonora.

El chef Alberto Chicote saltó a la fama hace aproximadamente una década, con el programa Pesadilla en la Cocina, un reallity en el que el cocinero acude a un establecimiento con problemas de gestión y en la que el madrileño, junto a su equipo, aconsejan para tratar de continuar con viabilidad. También fue jurado en Top Chef, un concurso para elegir al mejor cocinero profesional de España.

Desde que la pandemia del coronavirus llegó a España y se decretaron las medidas de confinamiento, Alberto Chicote se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde todos los días sube al menos una receta para su seguidores. Ha cogido la costumbre de ponerse frente a la cama con camisetas de rugby. En el último mes ha lucido las zamarras de dos equipos asturianos: el All Rugby Llanera y el Gijón Rugby. Ambos clubes lucharán este año por ascender a la División de Honor B.