Esto es todo lo que se sabe de la emisión de la nueva serie de Can Yaman en España

La nueva serie de Can Yaman causa furor en media Europa. Mientras tanto, los fieles seguidores del actor turco siguen esperando noticias sobre cuándo se emitirá en España. Esto es todo lo que sabemos de su desembarco en la televisión española:

Por el momento, poco se sabe. Bay Yanlis, como se llama la nueva serie del galán turco, ha sido producida por Fox Turquía. Además de en el país otomano, ya se está emitiendo en otros países como Italia y Grecia.

Está previsto que Bay Yanlis dé el salto a España. Lo que aún no se sabe es cuándo. La ficción turca tiene varios pretendientes, pero por el momento ninguna cadena se ha hecho con los derechos.

Se ha especulado con que Divinity pueda estar detrás de la compra de los derechos. Si bien, por el momento poco se sabe de los movimientos que pueda estar haciendo Mediaset. No se descarta que, incluso, el grupo mediático pueda pensar en emitir esta serie en alguno de sus canales principales dado el éxito que tiene Can Yaman en España.

Lo que sí emitirá Divinity este verano es Erkenci Kus. La serie turca, que generó grandes cifras de audiencia en España el año pasado se volverá a pasar todos los días en España.

Erkenci Kus fue la serie que consiguió hacer popular a Can Yaman en España. Tanto fue así, que Mediaset, canal que adquirió los derechos, decidió hacer una promoción con el actor en España.

Fue el invierno pasado y fue un verdadero éxito. Los programas en los que participó Can Yaman arrasaron en audiencia. No sólo en la televisión. También en Madrid. La expectación generada por el galán turco fue tal que hasta fue necesaria la presencia de la Policía Nacional para garantizar su seguridad. Y no solo eso. También para que el actor pudiese moverse entre plató y plató.

Además, de actor, Can Yaman se ha destapado últimamente como modelo. Tal y como ha publicado en sus redes sociales, ha firmado acuerdos recientemente para hacer labores de imagen de marca. La nueva noticia ha sido abrazada por sus seguidores, convencidos de que cosechará grandes éxitos en esta faceta.

No es la única faceta aplaudida por su legión de seguidoras. También lo es su fluidez con los idiomas. Además de turco, Can Yaman habla con facilidad italiano, inglés y alemán. Chapurrea también algo de español y, tal y como ha reconocido recientemente, en breve comenzará a aprender portugués.