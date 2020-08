La respuesta de un espectador en un programa de la TPA que se ha hecho viral: "Me estoy tocando las bolas"

No siempre se coge a todo el mundo de buen humor. Si no que se lo digan a los actores y presentadores del programa de TPA "Babel", que el viernes se llevaron una ingrata sorpresa con la respuesta que les dio un hombre llamado por teléfono al azar para un sorteo. "Buona notte, ¿qué hace usted?", preguntó la singular "Raffaella Carrà" del espacio televisivo; a lo que su interlocutor, por la voz un hombre de avanzada edad que aparentemente no sabía de qué iba el asunto, respondió con bastante mala leche: "Tocarme las bolas".





?? Momentazo en 'Babel' de TPA cuando la Raffaella Carrà asturiana intentaba repartir un premio llamando al azar ??



– «Buona notte, ¿qué hace usted?»



– «Tocarme las bolas» pic.twitter.com/uu6xk384lR — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) August 9, 2020

La respueta cogió por sorpresa a los del programa, que trataron de salir del charco., apuntó uno de los presentadores, para tratar de enmendar la situación. Pero ya no había vuelta atrás. Y es que hasta cuando los presentadores trataron de disculparse con su interlocutor por las molestias ocasionadas no encontraron más que hostilidades.les espetó también una mujer, presumiblemente cónyuge del primero, unas milésimas de segundo antes de colgar el teléfono.La situación dejó un poco frío el plató. Pese a ello, la presentadora trató de remediar el asunto.