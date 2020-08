El último tráiler de Netflix reflota "el peor trabajo de Melendi": "Hizo una aberración"

No hace mucho el cantante Dani Martín (ex de El Canto del Loco) reconocía en un programa de televisión que se arrepentía de haber doblado al castellano las películas de "Escuela de Rock", tras el más que cuestionable resultado del filme de Disney. El también cantante asturiano Melendi no se ha pronunciado sobre si también se arrepiente o no de haber puesto voz a "Grimmel El Grimoso", el malo de "Cómo entrenar a tu dragón 3", estrenada el año pasado. No así la audiencia que, de hecho, hoy se han acordado del trabajo de Melendi para criticar el doblaje de la última producción de Netflix. Tanto, que lo han convertido en "trending topic".

La madre del cordero de esta cuestión está la publicación del trailer de "Memorias de Idhún" y en una texto de la escritora Laura Gallego, en el que critica la elección hecha por Netflix para doblar al castellano a los personajes de la película, basada en su trilogía de literatura fantástica.

"En otoño de 2018 se realizó un casting entre actores de doblaje profesionales para interpretar a los personajes de la serie de anime Memorias de Idhún", en su versión en castellano. Se me permitió participar en la selección final de este casting y habíamos elegido ya al elenco de actores de doblaje que daría voz a los personajes. Tiempo después, y de forma inesperada, algunos de estos actores fueron sustituidos por otros sin experiencia en el doblaje", explica la escritora.

Su lamento sigue: "Quiero aclarar que desde el primer momento mi deseo fue que todos los personajes de la serie fuesen interpretados por actores especializados en doblaje. Los responsables de la serie tenían otras preferencias con respecto al doblaje en castellano y ha sido su criterio el que se ha impuesto al final. Por tanto me gustaría hacer constar que esas voces en concreto no son las que yo había imaginado para mis personajes", concluye sobre la elección de un elenco en el que finalmente están Itzan Escamilla, Sergio Mur, Carlos Cuevas y Nico Romero.

Pero, ¿cómo llega este asunto a Melendi? Pues con el habitual cachondeo de Twitter. A la hora de criticar el tráiler de Netflix, muchos han recordado el trabajo hecho por Melendi. "La gente sólo se fijan en el doblaje cuando se hace una aberración como ésta o lo de Melendi", han cargado algunos usuarios en una red social en la que también han sido muchos los que han apoyado al cantante ovetense: "Tiene auténticos temazos".