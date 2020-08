El posado veraniego de Beatriz Rico en Asturias hace arder las redes: "Hay veces que es mejor dar el culo que la cara"

La actriz asturiana Beatriz Rico ha hecho arder las redes con su última publicación de Instagram. Y es que el posado de la avilesina en la playa ha acumulado miles de "me gusta" en apenas unos minutos. Además, ha acompañado su publicación con un texto reivindicando el trasero: "Hay veces que es mejor dar el culo que la cara".





La publicación de la actriz ha sido la siguiente. "Bienvenidos a nuestra sección de consejos útiles en verano. En esta ocasión abordamos un complejo asunto: acabo de comer, me he hinchado como un balón de Nivea. Quiero hacerme fotos en la playa/piscina pero la hinchazón barriguil me incomoda,?", se pregunta la actriz.Ella mismo se responde. "¡Por supuesto que no! La solución es fácil: h. Somos muy afortunados de que, al comer, se nos hinche sólo la tripa, no el culo. Tu culo sigue siendo el mismo tras un copioso almuerzo. Aprovecha esta ventaja, da la espalda a la cámara y a quién le importa lo que yo coma", explica con humor la asturiana El cachondeo de Beatriz Rico sigue: "Culo veo, culo quiero. La cara es el espejo del culo. Más vale culo en mano que ciento volando.No me gusta nada que al culo le llamen 'trasero', parece que hablan del maletero del coche. Y no hablemos de llamarlo 'pompis', cada vez que lo oigo me dan ganas de ponerme un tocado de flores gigantes, ir a la ópera y languidecer tomando eternamente un té con pastas". Corona su gracioso texto hasta reclamando más atención al punto donde la espalda pierde su nombre.. Respetémoslo y démosle el lugar que se merece. Síganme para más consejos de belleza, fotografía y expresión poética", concluye.El texto está acompañado por dos fotografías de la actriz en la que, por supuesto, da la espalda y muestra el culo., una de sus favoritas, en la que ya se ha retratado en más de una ocasión.Además, en los últimos días ha subido diversas fotos en las que se le puede ver disfrutando del verano en Asturias. Tanto en la zona central como en la costa. No faltó, por supuesto, la visita a Covadonga.