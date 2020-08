El gesto que ha enamorado (aún más) a las fans españolas de Can Yaman, el protagonista de Erkenci Kus

Es uno de los galanes de telenovela del mundo moderno. Eso es algo que ya nadie discute (Can Yaman protagoniza en la actualidad la serie Bay Yanlis) . Pero lejos de ese dato objetivo las pasiones que levanta Can Yaman en España no son "ni medio normales", tal y como defienden sus propias seguidoras. El estreno de la serie Erkenci Kus en Divinity (el canal que adquirió los derechos de la emisión de esta ficción en España) hizo disparar todos los datos de audiencia para un canal especializado de la Televisión Digital Terrestre. Tanto que incluso alcanzó cotas de audiencia no vistas hasta la fecha. Y eso que lo mejor estaba por llegar.



La fiebre por el galán llego a tal punto que incluso se organizaron excursiones de seguidoras cuando este galán de telenovelas visitó España. El éxito fue tan arrollador que la Policía Nacional tuvo que escoltarle en varios de los actos que tuvo. En Mediaset participó en varios programas y fue tratado como una auténtica estrella.



Lo cierto es que cuando vino a España Yaman estaba participando en una especie de gira por media Europa. Recorriendo países como Italia en donde su presencia también levantó pasiones y se llegó a convertir también en una especie de quebradero de cabeza para las autoridades que tuvieron que garantizar su seguridad.





Por cierto, puedo decir che llevo leyendo lo que escribís y prácticamente lo entiendo todo. Y ya he empezado a escribir algo de este tipo. Ojalá que hagamos alguna entrevista justo en español en el futuro ???????????? ¡Crucemos los dedos! ????:)



— Can Yaman (@canyaman1989) April 22, 2020



. Tanto que ahora se ha decidido a aprender castellano. Él mismo lo dijo a través de redes sociales y entonces sí que acabó por conquistar del todo a sus seguidoras, cada vez más numerosas y encantadas de que además de ser su ídolo esté trabajando para poder comunicarse con ellas con total naturalidad en su lengua materna.A buen seguro los próximos proyectos que Yaman emprenda en la ficción van a ser aprovechados porNo hay que olvidar que Kara Sevda fue otro de los títulos que también triunfó.