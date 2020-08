Terelu Campos, al límite tras la última traición de su programa: "Me fui de uno, me puedo ir de otro"

Terelu Campos ya no puede más, o eso quiso que pensase la audiencia durante el programa de ayer de "Viva la vida". La colaboradora, que abandonó "Sálvame" meses atrás por los constantes conflictos y los problemas de sus compañeros con su madre y su hermana, parecía que iba ayer camino de repetir hazaña en el programa de Telecinco en el que ahora colabora. El sábado, nada más comenzar el programa, la periodista amenazó con abandonar el programa al enterarse de que los directores la habían grabado durante una conversación telefónica y que iban emitir el audio.

La hija mayor de María Teresa Campos no dudó en calificar esa grabación de "traición" mirando a cámara y dirigiéndose a sus jefes. "Me fui de un programa, me puedo ir de otro", sentenció visiblemente enfadada al comprobar que finalmente emitían la llamada telefónica. Pero todo era una treta del programa.

Todo ocurrió a costa de la noticia, que al final también resultó ser falsa, de que Santiago Segura pensaba contar con Las Campos para su próxima película. El programa decidió invitar al director para zanjar la polémica y aprovechó para montar un teatrillo con Terelu para que comprobase lo buena actriz que era la colaboradora. Por si quería pensarse lo de la película. Al final todo quedó en un broma y Santiago Segura pudo aprovechar el momento para promocionar su última película. Todos contentos.



Alejandra Rubio se pronuncia

Tras pasar más de 15 en días en casa, Alejandra Rubio, volvió a salir a la calle para dirigirse a un hospital. Ante los rumores de que podría haber padecido la covid-19 ella insiste en que "ha estado de vaciones" y no ha querido dar más explicaciones al respecto. Pero sí ha expresado lo que opina de la colaboración que realizarían su madre, Terelu, su abuela, María Teresa Campos, y su tía Carmen Borrego con el cineasta Santiago Segura. "Me parecería muy bien", ha comentado la joven colaboradora televisiva sobre este nuevo proyecto en el que el 'clan de las Campos' podría dar el salto al cine.

Muy pendiente de su teléfono móvil y lejos de confirmar si durante este periodo ha tenido o no la enfermedad, la hija de Terelu también deja puerta abierta a sí se reincorporará este fin de semana a su trabajo en 'Viva la vida'. "Puede ser" comentó la joven manteniendo el halo de misterio que rodea su vida desde que se reconcilió con Álvaro Lobo tras una fugaz relacón con Tassio de la Vega. Una segunda oportunidad en la que Alejandra asegura que todo está "fenomenal, muy bien, la verdad".

Poco a poco, la hija de Terelu va recuperando su normalidad, tras unas atípicas vacaciones confinada en su casa junto a su novio, y el tiempo dirá si la veremos yendo al cine para ver a madre, abuela y tía en la gran pantalla. Y si lo hará de la mano de Álvaro Lobo.