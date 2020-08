Preocupación por Kiko Matamoros tras salir del hospital: "He perdido 14 kilos"

Kiko Matamoros lo ha pasado francamente mal. El polémico colaborador ha estado ingresado en el hospital durante los últimos 21 días, tras las complicaciones derivadas de la operación en la que se le quitó la vesícula el pasado 27 de julio. Una infeccion que derivó en una pancreatitis y posteriormente en otra infección generalizada de la que le ha costado recuperarse. Afortunadamente, lo ha logrado y ya vuelve a ser el Kiko que todos conocemos y que tanto juego nos da. Eso sí, con 14 kilos menos, que le han dejado mucho más delgado de lo que estamos acostumbrados a verle y visiblemente desmejorado.

Aprovechando sus primeras horas fuera del hospital, el colaborador televisivo ha salido a disfrutar de una copiosa comida con su inseparable Marta López -su mejor compañía durante su ingreso hospitalario- en uno de sus restaurantes favoritos de la capital.

A su salida, hemos podido hablar con Matamoros. Débil aunque manteniendo la afilada lengua que le caracteriza, Kiko nos cuenta que se encuentra "bien. Psicológicamente no tengo ningún problema, pero físicamente sí tengo que mejorar". El ex de Makoke asegura que se va a ir "de vacaciones" y que no tiene ganas de volver a televisión: "ahora mismo no. tengo ganas de curarme del todo y ya está. luego habrá tiempo para todo lo demás".

Más sincero que nunca, Kiko admite que se siente débil pero se muestra positivo con su recuperación: "14 kilos, casi 21 días con antibióticos fuertes, alimentación intravenosa la verdad que tengo debilidad, pero la verdad que ellos están muy contentos por como estoy y como he respondido. Tampoco quiero darle más importancia a esta situación infinitamente más complicada que yo es cuestión de tiempo, paciencia y de estar nada más".