Confirman la vuelta de Can Yaman a la televisión de España: descubre aquí en qué canal podrás verle mañana

Can Yaman vuelve a la televisión española. Y lo hará mañana, de la mano de Carlos Sobera, en el programa de Telecinco Volverte a Ver. Se trata de una entrevista que ya se había emitido en la televisión generalista de Mediaset el pasado mes de noviembre. Si bien, no son pocos los que piensan que esta reposición puede ser una estrategia del canal para hacer de gancho y anunciar el desembarco en España de Bay Yanlin, la última serie protagonizada por el galán turco que está causando auténtico furor en el país otomano.

El programa de Volverte a Ver será emitido mañana a las 22.00 horas. Como ya se vio en su día, Can Yaman le contará a Sobera algunas intimidades sobre su vida y también darán alguna que otra sorpresa a seguidoras del actor.

Más allá de poder ver al galán turco en la televisión española, el anuncio de la reposición del programa ha sido visto por algunas seguidoras del artista como una posible estrategia de marketing del canal para anunciar la compra de los derechos de Bay Yanlis, la última superproducción turca protagonizada por Can Yaman, producida por Fox Turquía.

Lo cierto es que la teoría tiene sentido, pues Mediaset fue también el grupo mediático que compró Erkenci Kus, la telenovela turca que lanzó al estrellato a Can Yaman en toda Europa.

Mientras tanto, los fans de Can Yaman cuentan las horas para poder ver en sus televisiones al artista turco. En muchos otros países de Europa están igual. Tanto ha sido así, que en Italia los seguidores del actor han llegado a anunciar manifestaciones si Mediaset (grupo que también emitió en el país transalpino Ekenci Kus) no adquiría los derechos de Bay Yanlin. La movilización fue a través de internet inicialmente; si bien, advirtieron que de no atenderse sus demandas no descartaban que las movilizaciones se llevase a cabo en plena calle.

Lo que está claro es que todo lo que toca Can Yaman se convierte en oro. Todas su publicaciones en redes sociales acumulan decenas de miles de interacciones. También sus apariciones en televisión gozan de gran éxito.

Buena cuenta de ello dio cuando a finales del año pasado visitó España. El éxito del actor turco fue tal que obligó a que la Policía Nacional le escoltase durante sus trayectos entre platós de televisión, pues los centenares de seguidoras que se agolpaban tras él para tocarle o pedirle una foto hacían imposible su tránsito por el país.