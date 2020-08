El zasca del asturiano Santiago Alverú a Cristina Pedroche metiéndose con la estatura de su marido

Hay bromas que son graciosas para unos y no tanto para otros. Eso es lo que le ha pasado al actor asturiano Santiago Alverú, que devolvió una broma en Zapeando a Cristina Pedroche que no hizo mucha gracia a la madrileña.



El asunto fue el siguiente. En el plató del programa se estaba hablando de una hipotética relación sentimental entre el propio Alverú y la también colaboradora Maya Pixelskaya, sobre lo que Pedroche dijo: "Maya es un pibón que no podría estar con este señor. Y no acabó ahí la comparación de la madrileña, que en tono de humor prosiguió: "Es imposible. No es cuestión de que tú (dirigiéndose a Alverú) seas malo, sino que ella es muy buena".





Algún cuchillo ha volado hoy por #zapeando1664 o son cosas mias? ?? pic.twitter.com/8jb5lii27Z — Antonio Sanchez (@Sanchez4nba) August 20, 2020

La comparación de la Pedroche hizo estallar en carcajadas al resto de colaboradores del programa. Alverú recogió el guante y no dudó en tratar de devolvérsela.Pero, lo que Alverú esperaba que fuese una continuación de las risas acabó en un silencio casi sepulcral. Y es que la broma pareció no gustar a la Pedroche y tampoco hacer mucha gracia al resto de colaboradores del programa. El hielo lo rompió la Pedroche, de nuevo al ataque: