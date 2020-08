Alberto Chicote afronta su particular Pesadilla en la Cocina: cierra su restaurante en Madrid

Si hay algo que ya casi nadie duda es que Alberto Chicote es uno de los cocineros más conocidos del país. Desde hace más de una década el programa que presenta en La Sexta, Pesadilla en la Cocina, le ha granjeado una popularidad que ha traspasado la pequeña pantalla. Y es que la gran cantidad de personas que empezaron hace meses a seguir este show importado de América (que registra buenos datos de audiencia incluso en sus enésimas repeticiones en lo canales de la Televisión Digital Terrestre de Atresmedia), han hecho que a Chicote le lluevan las ofertas en varios ámbitos.



En lo que se refiere a la televisión el famoso cocinero presentó, además de Pesadilla en la Cocina, otros programas de talento culinario como Top Chef, en donde ejercía la batuta junto a otros grandes cocineros. También se le dio la oportunidad de presentar las campanadas. Y tuvo la suerte de hacerlo al lado de Cristina Pedroche, la mujer que con sus vestidos ha revolucionado la forma en la que los españoles le damos la despedida al año que acaba y al bienvenida al que empieza. Chicote y ella lograron este año ser la segunda opción sólo por detrás de las clásicas campanadas de Televisión Española.



Pero sin duda lo que le ha dado energía y fuerzas para continuar a Chicote han sido los fogones. "Por mis venas corre aceite de oliva virgen extra", confesaba el propio Chef en su "bio" de Twitter. Por eso desde hace meses se confesó más que encantado del ritmo que estaban teniendo de ventas y reservas en sus restaurantes de Madrid. Uno de ellos, el más famoso, tuvo que afrontar una difícil situación estos días y cerrar sus puertas como consecuencia de la expansión del coronavirus.



Él mismo lo explicaba en redes sociales con este comunicado. "Despues de haber abierto nuestro restaurante Puertalsol el pasado 2 de Julio y tras haber ejercido nuestra actividad en la nueva normalidad que nos ha tocado a todos vivir, lamentablemente hemos recibido con gran tristeza la noticia de que uno de los miembros del equipo que conforman Puertalsol ha recibido un resultado positivo en las pruebas del Covid-19.



Aunque el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones aparentes y las medidas de seguridad recomendadas se han respetado a rajatabla durante este mes y medio de actividad en el restaurante, la responsabilidad que desde la direccion tenemos que afrontar con respecto a nuestros clientes y amigos, nuestros empleados y sus familias y todos aquellos que puedan verse afectados por la situación que se genera, nos lleva a tener que afrontar un cierre temporal de nuestro establecimiento desde el dia de hoy sábado dia 22 de agosto hasta una fecha que todavía esta por determinar.



Por desgracia el estricto cumplimiento de las normas de seguridad dentro del establecimiento, uso continuo de mascarillas tanto en presencia de nuestros clientes como en todo momento, desinfecciones diarias en diferentes momentos del dia, uso continuado de geles y productos de limpieza tanto personal como de nuestro material de trabajo y un cumplimiento de las medidas de distanciamiento en la medida de lo posible, no nos ha librado de un desgraciado contagio de unos de nuestros trabajadores.



En este preciso momento tanto los miembros de la direccion de Puertalsol como el resto del equipo, tanto de cocina como de sala, se encuentran perfectamente, pero consideramos que esta es la mejor decisión que podemos tomar en aras de volver a trabajar garantizando en la mayor medida posible la seguridad de nuestros clientes y equipo.



Esperamos poder comunicar con prontitud nuestro regreso a la actividad y la pronta recuperación de nuestro empleado. Muchas gracias a todos los que nos habéis ofrecido vuestra confianza y apoyo en este regreso a la actividad durante este ultimo mes y medio. No nos despediremos definitivamente porque consideramos este alto en el camino como una pausa, no como un final".