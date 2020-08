La foto de un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa que incendia las redes: "Más falso que un billete de tres"

En pleno verano y a pesar de las medidas de control de la pandemia hay quién sabe subir la temperatura de las redes sociales. La pirimavera esa casi verano si se ven imágenes como la que hace unos días colgó en su perfil de Instagram Marco Panosian, uno de los tronistas más polémicos de los últimos años de Mujeres y Hombres y Viceversa. Se trata de una foto en la que el joven luce cuerpazo y que no ha pasado desde luego desapercibida para sus seguidores.







Un tronista polémico

Pero no a todo el mundo le ha gustado. "Eres más falso que un billete de tres", le decía un seguidor a Marco.Prometía ser uno de los tronistas más interesantes pero al final ha acabado expulsado por contradecir las normas del concurso. Marco Panosian, uno de los últimos tronistas que acudió al programa Mujeres y Hombres y Viceversa de Cuatro para buscar el amor fue hace días expulsado del formato de Cuatro presentado por Toñi Moreno.PeroPues hay opiniones para todos los gustos pero lo cierto es que parece que muchos están de acuerdo con la decisión. Una decisión, eso sí, que no impide que el joven pueda estar presente en otros programas en el futuro. reconocía una usuaria de Twitter poco después de conocerse la expulsión. "Este programa no se lo cree nadie", apuntaba otra . "Ahora entrará en Gran Hermano", afirmaba una tercera. Habrá que esperar ahora a ver si efectivamente Telecinco decide repescar a este joven con miles de seguidores en redes sociales para sus futuros programas o concursos en los que tengan que tener presencia este tipo de perfiles de jóvenes guapos que atraigan al público de menor edad y que los dejen pegados al otro lado de la pequeña pantalla.Antes la propia Moreno había sustituido a Emma García para que la que durante años fue la conductora del programa de citas que se emitía en le mediodía de Telecinco pasara a ocuparse de los fines de semana de la principal cadena de Mediaset. Ahora va a ser Jesús Vázquez el que se haga cargo de la nueva temporada en cuanto se vuelva a emitir.Pero es que además el programa cambió de cadena.y en el que la cadena italiana ha hecho que desembarquen muchos de sus formatos de éxito (en ocasiones llegando incluso a emitir Gran Hermano Vip para levantar la audiencia). Cambios todos ellos que en ningún caso parecen haber afectado al éxito del formato.