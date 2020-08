Preocupación por el estado de salud de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla. Sino el más. No será por horas de televisión. Desde hace años Mediaset, la matriz para la que trabaja en Telecinco, le confía a este catalán todas las grandes producciones de la cadena. Desde Supervivientes a Gran Hermano Vip pasando por la edición Deluxe del Sálvame los sábados por la noche. Un trabajo que Vázquez complementa con los libros que escribe y los musicales que protagoniza.



Pero a lo que no están acostumbrados sus fans es a su salida de redes sociales. Jorge Javier lleva más de un mes sin postear nada ni en Instagram ni en Twitter. Y eso es algo que empieza a preocupar. Tanto a sus seguidores como incluso a sus compañeros. Sin ir más lejos hace apenas unos días su compañera de cadena Mercedes Milá le pedía a Vázquez a través de un comentario en Instagram que le "dijera algo". Un ruego que tampoco fue escuchado.



Pero la preocupación es aún mayor estos días por dos razones. La primera es que el supuesto positivo de coronavirus de Marta López ha obligado a confinar a gran parte del equipo de Sálvame de forma preventiva. Muchos se preguntan la razón por la que Jorge Javier aún no ha vuelto de sus vacaciones ni ha aclarado nada.





Total, que entre unas cosas y otras, el verano me lo estoy resolviendo yo solito. Y ni tan mal, oye. https://t.co/yHMYYmorAj — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 21, 2020

Además a esto se añade que en su artículo en la revista Lecturas (el último publicado) VázquezLo cierto es que no parece que en ese campo las cosas le vayan al presentador al menos tan bien como en el ámbito laboral, en donde no deja de cosechar éxitos de audiencia y en donde cuenta con una cuantía de seguidores cada vez más elevada.Lo cierto es que en ese último artículo Vázquez desgranaba las dificultades que tiene para ligar una persona que ha llegado a ser tan conocido como él y que tiene una fama que le precede.Unas dificultades a las que no se enfrentan por lo general el resto de los mortales que acuden a las cada vez más comunes aplicaciones de ligar para encontrar su media naranja o simplemente alguien con el que pasar una noche o un rato agradable.