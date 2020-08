El nuevo proyecto de Can Yaman que ha enamorado a sus seguidoras

El nuevo proyecto de Can Yaman que ha enamorado a sus seguidoras | FOX

Can Yaman vuelve a enloquecer a sus fans con una publicación en sus redes sociales. El popular actor turco hizo arder Twitter al asegurar que el portugués será el próximo idioma que aprenda. El artista, que saltó a la fama por su papel de galán en Erkenci Kus, hizo esta afirmación después de que una seguidora le dedicase un vídeo con una breve lección del idioma luso. "¡Qué divertido! El portugués va a ser el próximo, lo prometo", ha publicado Can Yaman, que además de en turco, se desenvuelve perfectamente en Inglés y con bastante fluidez en español.







¡Qué divertido! El portugués va a ser el próximo, lo prometo ???? ????



— Can Yaman (@canyaman1989) May 29, 2020

La respuesta de Can Yaman causó furor entre su legión de seguidores. También fueron muchos los que respondieron a la apreciación del actor . "Es un idioma mucho más difícil que el español y el italiano", han advertido al artista turco.No es extraño que Can Yaman se dirija a sus fans en otros idiomas. Sin ir más lejos, la semana pasada agradeció a sus fans españoles que hiciesen "trending topic" (lo más comentado) en Twitter su nueva serie, Bay Yanlis. "¡Guauu! ¡Aquí estamos aún otra vez! Aprecio profundamente la forma en que apoyáis sin cesar. Cada vez que os reunís para presentar vuestros pensamientos positivos, es una inmensa motivación para mí.En Mediaset participó en varios programas y fue tratado como una auténtica estrella. Al mismo nivel que cualquier actor de Hollywood.(el canal que adquirió los derechos de la emisión de esta ficción en España), donde hizo disparar todos los datos de audiencia para un canal especializado de la Televisión Digital Terrestre. Tanto que incluso alcanzó cotas de audiencia no vistas hasta la fecha.