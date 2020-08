Desvelan el concursante bomba con el que Telecinco negocia para Supervivientes 2021

Apenas hace unos días que se acabó la edición de 2020 pero la producción ya piensa en lo que pasará en 2021. Supervivientes es uno de los formatos más valorados en Telecinco y eso no sólo se nota sino que se valora. No en vano Telecinco tiene en los realitys una de sus mejores bazas para ganar audiencia y para "rellenar" contenido en todos los programas de la casa desde la mañana hasta la noche. Y Supervivientes (con su debate y sus "última hora") es uno de los formatos que más espectadores aporta a todo el grupo Mediaset ya que además de en Telecinco se emite en Cuatro.

Pero este año lo encargados de la selección de los famosos que iban a participar en el formato no estuvieron especialmente atentos. La edición de 2019 era muy difícil de superar al menos en lo que a famosos se refiere. No hay que olvidar que hace dos años la lista de rostros conocidos que circularon por la isla de Honduras más conocida de España la encabezaba Isabel Pantoja. La tonadillera firmó un contrato millonario con Mediaset y puso el listón más que alto a la hora de contratar nuevos famosos para posteriores ediciones. Si algo criticaban este año los espectadores es que en Honduras no había nadie excesivamente famoso entre los concursantes más allá de la hija de Rocío Carrasco. Y todo a pesar de que, obviamente, también los que no son del todo conocidos dan juego. No hay que olvidar que José Antonio Avilés fue uno de los concursantes que más dio que hablar este año.

Pero ¿con quién se está negociando para poder ir a la edición del año que viene? Tanto en El programa de Ana Rosa de hoy como en el Sálvame de ayer se comentó que Ortega Cano había puesto "buenos ojos" a los periodistas que le habían ido a preguntar. El acercamiento este año al programa puede suponer que ya se esté negociando su entrada en la isla el año que viene.

Sin embargo tanto su edad como su delicado estado de salud podrán suponer un freno a sus expectativas. A buen seguro que si llega realmente a pisar la isla muchos asegurarán que tiene privilegios de los que no disfrutan otros compañeros que también compiten por hacerse con el millonario premio.

Habrá que ver primero, eso sí, si se confirma su entrada en la isla má famosa de la televisión.