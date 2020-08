La sorpresa que más sorprendió a Terelu en su 55 cumpleaños

Terelu Campos cumple hoy 55 años. Y su hija, Alejandra Rubio, ha sido una de las primeras en felicitarla, como no podía ser de otra manera. Lo ha hecho con una sorpresa de lo más especial que ha conseguido emocionar a la colaboradora. Y es que la influencer le ha regalado un vídeo en el que, a lo largo de dos minutos y medio resume lo que es para ella su famosa madre.



Una sucesión de imágenes en las que descubrimos a la hija de Teresa Campos en diferentes momentos de su intimidad, mostrando su cara más divertida, bailonga, emotiva... y, que, en definitiva, nos muestra el modo tan bonito cómo la mira su única hija. De fondo, una de las canciones favoritas de Terelu, "Lady Blue", de Enrique Bunbury.



Sin duda, un sorpresón que ha conseguido emocionar a la colaboradora que, orgullosa, ha compartido en su cuenta de Instagram este regalo tan especial con un agradecimiento público para Alejandra: "Mi niña. No puedo quererte más !! Eres mi Vida!! Gracias por este vídeo ! Te amo infinito !! #amodemadre#cunpleaños".



Y a nosotros nos encanta este vídeo en el que vemos a una Terelu feliz, desinhibida, disfrutando en diferentes momentos de su intimidad y mostrándose como más nos gusta verla, luciendo esa sonrisa que tan única la hace.



Pablo Motos

Un cumpleaños tranquilo

Terelu Campos y Pablo Motos tienen más en común de lo que pensamos. Además de ser dos de los rostros más populares de la pequeña pantalla y llevar toda una vida - como quien dice - trabajando en medios de comunicación, ambos comparten algo muy especial. Y no, no nos referimos a la estatura, que sería el chiste fácil porque todos sabemos que el comunicador no es muy alto, sino a su fecha de nacimiento. Y es que el presentador de "El Hormiguero" y la colaboradora de "Viva la vida" nacieron el mismo día, 31 de agosto, pero también el mismo año, 1965.Mientras que Terelu está de nuevo trabajando en su programa después de disfrutar de unas semanas de lo más tranquilas en su querida Málaga, Pablo Motos sigue de vacaciones. Aunque es un decir, porque ya está poniendo todo a punto para el regreso de "El Hormiguero", que el próximo 7 de septiembre comenzará su temporada número 15. Gracias a sus entrevistas divertidas y a sus secciones alocadas, el programa del alicantino se ha convertido en uno de los buques insignia de Antena 3, contando con un público cada vez más fiel y numeroso.Fiel a su esencia, estamos deseando que llegue el lunes que viene para que nos sorprenda, una vez más, con las novedades que a buen seguro trae la nueva temporada de "El Hormiguero". Mientras tanto, y al igual que hemos hecho con Terelu, deseamos al presentador un muy feliz cumpleaños.Terelu Campos cumple 55 años. Y lo hace, por fin, en un momento tranquilo. En nuestras vidas desde que empezó a trabajar en la radio hace más de tres décadas, la colaboradora ha pasado por etapas complicadas por diferentes motivos - salud, trabajo o amor, como no - en los últimos años.Sin embargo, Terelu no tiene prevista ninguna gran fiesta de cumpleaños a causa de la situación que estamos viviendo por la crisis del coronavirus. Sin embargo, sí ha confesado que su deseo este año esUn deseo que revela la enorme generosidad de Terelu con los suyos. Y es que, cuando la mayoría pide un deseo personal por su cumpleaños, la comunicadora no duda en hacerlo por su madre y por su gran amiga, Mila Ximénez. Y es que la hija de Teresa Campos, que superó un cáncer de mama en dos ocasiones y que se ha realizado una doble masectomía para no tener que pasar por lo mismo otra vez, sabe lo importante que es la salud.Sana, y con el autoestima recuperada después de haber atravesado por un pequeño bajón anímico enfermedad, Terelu se ha animado recientemente a posar en bañador presumiendo de cuerpo a sus 55 años en una conocida revista. Sin embargo, y pese a que conserva el atractivo que la convirtió en uno de los rostros más deseados de nuestro país, ha cerrado la puerta al amor. Muy sincera, la colaboradora asegura que no se ve con ningún hombre y confiesa sin pelos en la lengua que hace más de tres años que no mantiene relaciones íntimas. En cuanto al dinero, la hija de Teresa Campos puede respirar tranquila.Con serias dificultades económicas después de haber dejado su trabajo en "Sálvame" - donde colaboraba tres días a la semana - deshacerse de su piso ha sido un soplo de aire fresco y ha supuesto*el fin de sus problemas financieros.Encantada después de que su hija Alejandra Rubio haya retomado su relación con Álvaro Lobo, y más unida que nunca a su madre, Teresa Campos - con quien pasó gran parte del confinamiento - Terelu alcanza los 55 años en un momento tranquilo. Y es que en ocasiones tener "salud, dinero y amor", como reza la canción, no es lo más importante para alcanzar esa ansiada paz que no se compra con dinero pero que sí suele traer la felicidad.