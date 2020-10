El pasado miércoles 28 de octubre, en el plató de 'Todo es mentira' se vivió un momento de lo más insólito. Y es que el consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, rompió su silencio e intervino por primera en un programa de televisión.

El propio Vasile envió un breve comunicado a Risto Mejide explicando las principales actividades de su día a día. ¿El motivo? Unas palabras de Francisco Marhuenda que no han sentado nada bien al mandamás de Mediaset.

Y es que una reportera del programa se había puesto en contacto con el director de La Razón para saber por qué su periódico supuestamente no ha hecho la más mínima mención a la polémica fiesta de El Español en la que se dieron cita políticos y empresarios pese a las recomendaciones que ellos mismos lanzan a la sociedad para que se eviten los eventos multitudinarios.

"No tengo ninguna opinión que dar, no voy a entrar en el tema, no me interesa", dijo. "No voy a entrar en estas cosas. Si acaso llamáis a Vasile y que os cuente su vida ¿entiendes?, que a mí no me interesa para nada el tema este, ¿vale? Gracias. Adiós", apostilló el periodista, visiblemente molesto.

Fue entonces cuando el publicista preguntó al delegado de Mediaset por "su vida", como decía el dardo de Marhuenda. "Yo estoy encerrado en casa, 14 horas sentado frente al ordenador y con el culo cuadrado porque la silla que ha puesto a mi disposición mi mujer es de madera. Salgo solo por la noche a pasear al perro alrededor de las 24 horas, si quiere saber más, dale mi teléfono", ha leído el presentador, confirmando que le había facilitado el número de Vasile a Marhuenda: "Y a partir de aquí, que jueguen ellos".