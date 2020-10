El plató de 'El Hormiguero' recibió este miércoles a dos invitados muy especiales: Javier Cámara y Belén Cuesta, que tuvo que entrar por videollamada tras haber tenido contacto con una persona contagiada de coronavirus. Ambos presentaron su nueva película, la comedia 'Sentimental' de Cesc Gay que se estrenará este 30 de octubre.

Pese a la ausencia en plató de la actriz, ambos jugaron con Trancas y Barrancas a una divertida prueba que consistía en adivinar cosas inesperadas sobre el otro y así comprobar cuánto se conocen. Y entre todas las preguntas destacó la siguiente sobre el actor: "¿Qué película rechazó hacer Javier y ahora se arrepiente?".

Las respuestas eran: 'El laberinto del fauno', 'Lo imposible' y '8 apellidos vascos'. Cuesta, que fue parte del reparto de la secuela del filme protagonizado por Dani Rovira, acertó la película que su compañero había rechazado: 'El laberinto del fauno'.

Y es que, según explicó el propio Cámara, no entendió nada al leer el guion del film de Guillermo del Toro: "La leí y dije 'qué historia más rara'. Eso me pasa mucho con las obras de teatro, que las leo, no me convencen y después las veo en escena y me parecen maravillosas. Con el cine normalmente no me pasa, pero no he hecho mucho género de terror y en el papel no lo vi".

Sin embargo, una vez visto el resultado, el actor se arrepintió de no haber aceptado el papel. "Cuando la vi dije 'y ¿cómo he dicho que no a esto? Qué cosa más bonita'. Llamé a mi agente y les pregunté que cómo no había aceptado el papel, y ellos me dijeron que tampoco lo sabían y que por eso me habían insistido. Pero claro, una mariposa, un elfo... no entendía nada. Me pasan esas cosas, soy un básico", dijo con decepción.