Pasar por un programa como la Isla de las Tentaciones no es fácil. Poner a prueba una relación no es sencillo y menos si es una relación de 11 años como la que vivieron en su día Lester y Marta Peñate. La joven acudió hoy al programa Viva la Vida presentado por Emma García. Ante la presentadora de Telecinco se sinceró. "Estoy viviendo una pesadilla. No es fácil dejar una relación así. A pesar de que ya lo dejé con él y lo tengo muy claro vivimos muchas cosas juntos y creo que aún le tengo cariño. No le quiero pero le tengo cariño", aseguró.

La isla de las tentaciones vivió este año su segunda edición y volvió a cosechar un gran éxito de público. Millones de personas se reunían casa semana tras la pantalla a ver (tanto en Telecinco como en Cuatro) lo que pasaba en las dos islas. En esta ocasión y con respecto a la primera edición lo único que cambió, eso sí, fue la presentadora pasando de Mónica Naranjo a Sandra Barneda. El éxito parece que garantiza una tercera edición que ya han empezado a pedir en redes los seguidores del programa.

Un susto en Ibiza

Susana Molina, influencer (cuenta con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram) y exconcursante del reallity televisivo 'La isla de las tentaciones' (que ya prepara nueva temporada: estas son las primeras imágenes) está pasando unos días de vacaciones con varias amigas en Ibiza.

En su cuenta de Instagram ha explicado que recientemente han pasado un gran susto. "Casi morimos", afirma en una de sus 'stories'.

Molina y sus amigas han alquilado un coche para recorrer la isla y hace unos días. Con el vehículo se dirigieron a una cala y lo dejaron aparcado al borde un acantilado para bajar andando hasta la playa. Al parecer, el coche estaba estacionado sobre una zona resbaladiza y casi caen acantilado abajo si la conductora no hubiese reaccionado con rapidez.

"Ahora me río pero nos hemos llevado un buen susto. ¡No soy exagerada! Estamos bien pero, por favor, hay que llevar muchísimo cuidado con los coches aquí", explica Susana Molina.