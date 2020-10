El pasado 30 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'. El programa presentado por Bertín Osborne tuvo como invitada a María del Monte, que mostró su parte más sensible y habló sobre la reciente muerte de su segundo hermano, al que consideraba su "alma gemela".

La artista explicó un drama que muchas familias en todo el mundo han vivido durante los últimos meses, perder a un ser querido sin poder despedirse de él ni apoyarle en sus últimos días. Y es que esta pérdida ocurrió en abril, en pleno confinamiento: "No era lo esperado. Lo peor es que por desgracia no soy ni he sido la única que ha vivido que un ser adorado, no querido, se haya ido solo, sin poder cogerle una mano o sin poderlo acariciar".

Cuando María del Monte se enteró de la noticia, decidió no contarle nada al respecto a su madre al considerar que, con 95 años, podría acabar con ella. "Mi madre no sabe nada. Pregunta por él todos los días y le decimos que no puede venir porque está en Madrid, que las personas con las que está no pueden salir... Pero, ¿cómo hago yo pasar por esto a mi madre con su edad?", le aseguró la cantante al entrevistador.

Es más, confesó que se enteró de la muerte de su hermano a las 13:30 horas y a las 14:30 se sentó a comer junto a su madre con toda normalidad. Por ello, la artista se está viendo obligada a llevar su duelo por dentro, aunque está un poco cansada de que la gente le diga que es fuerte: "He vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna. Jamás he tenido una sensación peor en mi vida. Me sentía atada e importante, pero prefiero comérmelo".