Jorge y Cesar Cadaval se han sentado esta noche en 'Sábado Deluxe' y lo cierto es que nos han enamorado con la entrevista tan sincera y entretenida que han dado. Como no podía ser de otra manera, los dos hermanos han demostrado el arte y la profesionalidad que tienen frente la pantalla para hablar de todos los temas que los colaboradores les sacan. Entre ellos no podía faltar la bonita historia de amor que Jorge tiene con su marido, Ken, del que está completamente enamorado.

María Patiño ha sido la encargada en preguntarle si alguna vez quiso ser padre y Jorge, con total sinceridad, ha hablado por primera vez de esto: "Ha estado ahí la cosa, es que tengo 14 sobrinos a los que adoro. Yo cuando quería tener un hijo me dediqué a estar con mi madre porque me necesitaba, se me murió un hermano también, y creía que en ese momento era más importante estar al lado de mi madre. Mi pareja me apoyó en todo".

Y es que Jorge ha vuelto a demostrar el gran corazón que tiene, siendo su familia lo primero en todo. Además, ha asegurado que Ken le apoyó en todo y no ha dudado en recordar su historia de amor: "Fue por casualidad, nos encontramos una noche en Sevilla. Al principio yo no estaba enamorado de Ken, pero como me gustaba hablar mucho inglés empezamos a hablar. Ken estaba enamorado de mí sin yo saberlo".

No ha podido evitar contar una anécdota con su marido y es que Jorge se quedó ojiplático cuando le vio aparecer con traje en su primera cita: "Yo le cité para ir a un restaurante italiano, vino en traje, para los americanos cuando tu tienes una cita con la persona que te gusta, te arreglas mucho más, y ese día se compró un traje para mí".