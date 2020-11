Tras ocho meses de parón debido a la crisis del coronavirus, 'Tu cara me suena' ha retomado las grabaciones de su octava edición. El equipo del 'talent show' de Antena 3 ha vuelto al trabajo, adaptando el concurso a las medidas de seguridad para evitar el contagio de la enfermedad. Los rostros del concurso no pueden estar más felices por su regreso y, entre ellos, se encuentra Àngel Llàcer.

Como miembro del jurado, el catalán se reincorpora en su puesto con el resto de compañeros: Carlos Latre, Chenoa y Lolita Flores. Pero se ha cruzado con un cambio, y es que, para mantener la distancia de seguridad, el espacio de Atresmedia ha decidido separarle de la mesa de los jueces.

El director de teatro no ha dudado en aprovechar esta situación para hacer gala de su característico humor con un divertido vídeo en el que no duda en "quejarse" de su nueva posición. "Mira, ¿sabéis qué ha pasado? Como hay que mantener las distancias de seguridad (...) ¡a mí me han puesto separado! ¡En una puta butaca, apartado! Empezamos así, ¡Ya hemos vuelto! ¡Sí!", ha expresado el catalán en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Llàcer son una buena señal tras la decisión de Gestmusic y la cadena de paralizar las grabaciones. Tal y como apuntó en varias ocasiones Carmen Ferreiro, responsable de entretenimiento de Atresmedia, contar con la presencia de público era fundamental para el desarrollo del concurso.

Sin embargo, tal y como está la situación en España, todo apunta a que el programa no contará con la presencia de público en directo, por lo que Antena 3 y la productora tendrán que reinventarse para resolver quién decide la victoria en cada gala.