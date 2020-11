'La casa fuerte' ha abierto sus puertas a los 14 concursantes de esta nueva edición. Anoche, se estrenó en Telecinco la primera gala del programa, que ha regresado con algo más de encanto, con el mismo Tom Brusse de 'La isla de las tentaciones 2' y con algo que nunca puede faltar en un reality de la cadena: un culebrón Pantojil.

Con todas estas tramas sobre la mesa, los concursantes se presentaron, se crearon las parejas que faltaban y el público votó por los que se merecían empezar con 'Residentes'.

¿Una nueva infidelidad de Tom Brusse?

Durante la preconvivencia, la gran novedad de esta nueva edición, ya saltaron chispas entre Samira y Tom. Y es que la viceversa no tardó en contar que había tenido algo con el marroquí. Según ella, el concursante le dijo que estaba soltero y la invitó a subir a casa. "Quería enseñarte mi piso", dijo él quitándole hierro al asunto, a lo que ella añadió que se enrollaron en su calle.

Por su parte, Sandra confesó que no se cría la versión de Samira ya que el día que salió el rumor "Tom le llamó delante mía poniendo el manos libres y la preguntó que qué estaba pasado y ella le dijo que no se habían enrollado". De esta manera, la de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado una versión completamente diferente a Samira y ha dejado en duda su testimonio.

Al borde del ataque de ansiedad

Isa Pantoja y Asraf Beno fueron los últimos en sentarse. Ambos explicaron que antes de casarse querían vivir un reality como pareja para poner a prueba su amor ya que se pelean por tonterías. Incluso la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' llegó a confesar que entrar en 'La casa fuerte' es un "alivio" con todo el culebrón que se está viviendo fuera con su madre y hermano.

Aunque ella pidió no saber nada del tema, Jorge Javier Vázquez le transmitió los tres adjetivos que había usado su hermano en una entrevista y que ella no había llegado a leer por estar en la preconvivencia: "Tu hermano define a tu madre como prepotente, como soberbia y asegura que no ha sido una buena madre".

La pequeña del clan Pantoja ha empezado a llorar de una manera muy sofocada y al borde del ataque de ansiedad: "De verdad, de verdad, prefiero no saber nada, por favor, de verdad".

Así ha sido la reacción de @IsaPantojam al conocer lo que su hermano Kiko ha dicho de su madre, Isabel Pantoja https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte1 pic.twitter.com/8w7RMUlDmz — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) 5 de noviembre de 2020

Así quedan los 'Residentes' y 'Acampados'

Tras la primera prueba, en la que solo participaron los "solteros", las 7 parejas que concursan en el reality quedaron definidas. Así, a las duplas de Isa y Asraf, Mahi y Rafa, Tom y Sandra, y Juan Diego y Sonia Monroy, se sumaron las parejas formadas por Cristini y Rebeca, Samira y Pavón, y Albert y Mari Cielo Pajares.

Por otro lado, tras una votación y la primera prueba del concurso, los espectadores decidieron quiénes ocuparían el puesto de 'Residentes' y 'Acampados'. De esta forma, las tiendas de campaña las habitarán Cristina junto a Rebeca, Mari Cielo con Albert y Juan Diego junto a Sonia Monroy. Mientras que las parejas que disfrutarán de las comodidades de la casa serán las formadas por Isa y Asraf, Tom y Sandra, Samira y Pavón, además de los elegidos por el público: Mahi y Rafa.