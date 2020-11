La guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera por la herencia de Paquirrín es el tema del momento en el mundo del corazón y, por tanto, también una suculenta fuente de tramas para Telecinco. Por ello, la cadena ha preparado un especial en el que se analizará más en profundidad todos los detalles de esta polémica herencia y otras controversias surgidas en torno a la familia.

Bajo el título 'Cantora: La herencia envenenada', Telecinco ha iniciado ya la promoción de este monográfico que se estrenará próximamente. "Ya estoy cansada de escuchar tantas mentiras", se le escucha decir a Isabel Pantoja en el arranque del vídeo promocional, que a través de sus declaraciones y las de sus hijos, hace un repaso al tremendo lío que se ha organizado en torno a la cantante desde que hace unas semanas restó importancia a la depresión que su "pequeño del alma" dijo estar sufriendo.

A raíz de aquella intervención, Kiko Rivera no ha parado de hablar de su madre, y no precisamente bien. En una entrevista concedida a la revista Lecturas, el DJ acusó a la cantante de ser "soberbia, prepotente y no tan buena madre y abuela". Además, también explicó que quiere subsanar las deudas con Hacienda de la familia y que desea disponer de la parte de la herencia que le dejó su padre, el torero Paquirri.