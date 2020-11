Alaska acudió a 'La Resistencia' a presentar la obra de teatro 'La última tourné'. Durante su charla con David Broncano, la cantante, presentadora y actriz defendió el negacionismo de Miguel Bosé porque le gustan "los puntos de vista disidentes" y las "teorías de la conspiración". En este sentido, argumentó que ella triunfó "por no seguir las normas" y salirse del "discurso oficial".

"Yo soy muy de las teorías de la conspiración, así que no me tires del hilito... que me sacas", afirmó Alaska al ser interrogada por Broncano por las afirmaciones de su amigo Miguel Bosé durante los últimos meses en relación con la pandemia de COVID-19, el origen del coronavirus, el uso de mascarillas y la utilidad de las vacunas. "A mí me parece que llegados a este punto, hay unos discursos formales, oficiales, pero también entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial nunca hubiera sido lo que soy", explicó la cantante que recriminó a Broncano que ni él ni ella son nadie para reprender a Bosé por sus afirmaciones.

"¡Pero es que va loco! Hay que darle un toque, y tú eres su amiga...", exclamó el presentador del programa de Movistar+. "No, ni yo ni nadie es nadie para darle un toque. Y espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis, yo no os he pedido opinión. No me vengáis a decir: 'No hagas esto, no hagas lo otro'", replicó Alaska.

"¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?", se preguntó la artista que aseguró que ella comparte "muchas de las teorías de la conspiración". "Comparto muchas, no todas, porque me interesan mucho los puntos de vista disidentes", señaló.

"Eres la única que cuando hemos hablado de esto te estás alineando con Miguel. ¿Te has desinstalado el Widows del portátil?", le preguntó Broncano. "No tengo Windows", replicó Alaska. "Claro, porque por ahí te mete el virus Bill Gates", zanjó el presentador.