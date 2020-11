Eva González está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales como presentadora de La Voz y ¡atención! porque recordemos que hace unos días nos sorprendió como actriz protagonista del último single de Antonio Orozco. Y es que la andaluza no puede negar ese arte que tiene y que contagia a todo aquel que trabaje con ella, como cuando dirigía MasterChef, que las risas estaban más que aseguradas entre los concursantes y compañeros de plató.

En esta ocasión, Eva nos ha sorprendido a través de sus redes sociales con un cambio de look que nos ha dejado con la boca abierta ya que la presentadora no suele innovar y siempre luce un look parecido. Bueno, pues parece que la mujer de Cayetano Rivera se ha cansado del color castaño que tenía en su melena y del largo de la misma y ha cambiado completamente.

En esta imagen podemos ver como Eva González luce un pelo de color azul fosforito, mucho más corto de lo que siempre ha lucido. Y es que aunque no sabemos si es un tinte para una noche de locura, como puede ser la pasada noche de Halloween, una peluca con la que le habrá dado un buen susto a la primera persona que la haya visto... pero lo cierto es que, de un color o de otro, la modelo está guapa de todas las maneras.