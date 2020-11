De oca a oca tiro porque me toca ha debido pensar Anabel Pantoja que, dejando las medias tintas a un lado, en su tercera intervención televisiva desde que Kiko Rivera le declarara la guerra a su madre, Isabel Pantoja, ha hablado alto y claro. "Kiko tiene razón en muchas cosas, pero esto se ha ido de madre", ha sentenciado la sobrina de Isabel Pantoja..

A pesar de esto, Anabel, que se ha expresado más calmada que anteriores ocasiones, sigue manteniendo una postura comedida, "hay cosas en las que no quiero entrar porque me hierve la sangre", y reivindicando el difícil papel que tienen el trinomio formado por ella, Irene Rosales y su prima Isa Pantoja: "Irene está en medio como yo y como Isa. La chiquilla lo sufre, pero no creo que mi tía se haya pronunciado en contra de Irene. Eso se rumoreó, pero mi tía está en Cantora y no ha hecho nada".

Por primera vez Jorge Javier Vázquez cree que la guerra en la familia Pantoja tiene solución. "Está todo tan destruido, tan devastado, se ha derrumbado todo y no tienen otra posibilidad que empezar de cero. Ahora tienen la oportunidad de sentarse y hablar sinceramente para arreglarlo todo" ha comentado para añadir "Esto dejará víctimas y la primera es Agustín".

Un discurso al que Anabel ha reaccionado con un anhelo de esperanza: "Ojalá así sea. Esto no se trata de una guerra". Y respecto a las víctimas colaterales que habrá en un futuro y a las que ha señalado el presentador lo tiene claro "eso quien lo decide es Kiko".