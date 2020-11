Telecinco ya trabaja en la preparación de la próxima edición de Supervivientes, la que se emitirá el próximo año 2021. Y no es algo baladí. El reality más visto de la cadena suele llevar aparejados grandes nombres del famoseo patrio. Pero si algo hay todos los años es un representante del mundo Sálvame (bien sea un colaborador o alguien relacionado con él), uno, de la Isla de las Tentaciones y alguien de Mujeres y Hombres y Vieceversa.

Por todo ello en redes sociales ya se han desatado las quinielas. Y entre los candidatos a ir a la isla se ha situado Efrén Reyero, el nuevo novio de Marta López (ex de Alfonso Merlos y auténtica protagonista del Merlosplace), y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. A buen seguro es un hombre muy conocido en todo Mediaset, que daría que hablar y que tendría al otro lado de la pantalla a una defensora que lucharía por él en todos los programas de la casa en los que colabora que, además, no son pocos. Ahora habrá que esperar a que se confirme la noticia.

Los realitys son más que importantes para Mediaset. Y no sólo porque son un producto de entretenimiento muy valorado por la audiencia (que también), sino porque consiguen rellenar muchas horas de programación. No hay que olvidar que de lo que pasa en la isla más famosa de Honduras se habla no sólo en el programa en cuestión sino que los debates también se establecen en Sálvame o en el programa de Ana Rosa. Formatos muy diversos que se unen de esta manera para beneficiar a la audiencia y darse cosas de que hablar unos a otros.

Telecinco vivirá además en 2021 un año especial para este tipo de formatos. Y no sólo por Supervivientes. Si de algo se habla estos días es de la vuelta de Gran Hermano después de varios años de ausencia. En Mediaset consideran que los escándalos del abuso sexual que rodearon al programa y que hicieron que se viviera una auténtica fuga de anunciantes ya han pasado a mejor vida y desde la dirección del canal se han dado cuenta, además, de que La Casa Fuerte no funciona tan bien como el original. Pero es que además a buen seguro que entre Cuatro y Telecinco se encontrará un buen lugar para “meter” una tercera edición de la Isla de las Tentaciones, el reality de parejas que tan buenos resultados ha dado al grupo Mediaset.