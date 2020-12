Tu Cara Me Suena sigue triunfando en Antena 3. Y no es para menos con los concursantes que han conseguido reclutar en esta edición del concurso presentado por Manel Fuentes. Pero siempre hay actuaciones más comentadas que otras. Y la que se vivió hace unos días fue de las más destacadas del año.

No en vano una de las secciones más valoradas del programa es aquella en la que se invita al cantante original al que se imita. Y eso es algo todavía más valorado cuando artistas como Jorge González consiguen imitar tan bien a cantantes como Carlos Rivera. “Es impresionante”, aseguraban algunos de los usuarios de redes sociales refiriéndose a la actuación hace días. “La chica quedándose de piedra cuando sale Rivera me representa”, confirmaba otra.

Lo cierto es que el hecho de que cada vez quede menos para la gran final hace que aumente el interés por Tu Cara Me Suena, un programa que tuvo que dejar de emitirse hace meses y que no se pudo retomar hasta este mismo mes por culpa de la pandemia y las restricciones que obligaban a controlar mucho un formato como este en el que la presencia del público en plató es más que necesaria porque no hay que olvidar que son las personas que están en el público las que votan.

Tu Cara Me Suena ha conseguido varios hitos en el mundo de la televisión en España. El primero y más importante es que es un formato que se ha exportado (y ha triunfado) en más de 30 países. Se trata de un entretenimiento de los denominados “blancos” (para toda la familia) que ha tenido un gran éxito de crítica y público en muchos países. Y eso sucede en un país como el nuestro que no es precisamente un gran exportador de ideas, más bien al contrario. Lo que parece triunfar en España a la vista de formatos como Idol Kids o Mask Singer es la adaptación a nuestro país de formatos de fuera.

Pero no sólo ha conseguido esto. Tu Cara Me Suena también logró, hace años, romper la hegemonía de Telecinco en los viernes por la noche. Tanto que Sálvame Deluxe acabó cayendo en audiencia y tuvo que trasladarse a la noche del sábado creando un nuevo programa y reconociendo un primer fallo por primera vez en años en la principal cadena de Mediaset. Seguro que el éxito se prolonga por muchos años más.