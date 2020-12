Mask Singer se ha convertido en uno de los programas revelación del año. Es un formato para toda la familia que desde todo el grupo Atresmedia se ha promocionado durante meses y que cuenta entre sus filas con famosos de la talla de José Mota o Los Javis, que pueden atraer a públicos de todo tipo y muy diferentes. Es por eso que muchos están pendientes de todo lo que pasa.

Tanto que el otro día, cuando Fernando Tejero descubrió que estaba él mismo bajo uno de los trajes hizo que el público se dividiera entre quienes estaban más que satisfechos por ver que se daba una oportunidad a uno de los actores más queridos en España y que, por otra parte, muchos se rieran en redes sociales de una de sus frases.

Y es que a Tejero (conocido sobre todo a nivel nacional gracias a su papel de portero en “Aquí no hay quién viva”) no se le ocurrió otra cosa que decir nada más quitarse el traje que lo peor de todo era respirar tu propio aire cuando vas disfrazado. Algo que, tal y como le recordaban los usuarios de Twitter no sin cierta sorna o guasa, lleva pasando a todo el mundo desde que en marzo se impuso el uso obligatorio de mascarillas.

Fernando Tejero: este disfraz es muy incomodo porque respiras tu propio aire

Toda España con mascarilla desde marzo: #MaskSinger5 pic.twitter.com/2mH5UW5YZ1 — Victor Gil 📺 (@Victorgppp) 3 de diciembre de 2020

Una anécdota más que no hace sino demostrar lo pendiente que está todo el mundo de lo que pasa en este programa de la pequeña pantalla y de todo lo que dicen tanto los famosos que llevan de invitados como las personas que acuden al jurado o los que comentan el programa en redes sociales.

Antena 3 ha intentado a lo largo de los últimos meses elaborar una serie de programas que tengan como denominador común ser formatos para toda la familia. En este sentido Atresmedia ha empezado a pescar en el mercado internacional tratando de ver qué tipo de programas se podrían adaptar a nuestro país. Y ha conseguido exportar también.

Y es que otro de los programas de más éxito de la cadena, Tu Cara Me Suena, se emite actualmente en más de 30 países de todo el mundo con gran éxito. Aquí después de La Voz y de sus diferentes versiones y de Mask Singer Antena 3 ya está pensando en otros formatos que se puedan explotar dado que las series parece que han pasado a un segundo plano de este grupo de comunicación. Al menos en lo que televisión en abierto se refiere ya que este tipo de contenidos sigue siendo muy explotado en la versión de pago de su aplicación.